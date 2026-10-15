México

Claudia Sheinbaum pide también que se investigue represión en marcha del 2 de octubre en CDMX: exhorta a manifestantes a evitar violencia

El llamado surge luego de los acontecimientos en Gualajara

Claudia Sheinbaum habla ante un podio con el escudo de México, vestida con una prenda negra de detalles azules
Claudia Sheinbaum exhorta a manifestantes a evitar la violencia y pide investigar la represión denunciada durante la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. (Presidencia )
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Tras la represión por parte de autoridades contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la marcha del pasado 2 de octubre, Claudia Sheinbaum pidió que se investigue el caso y que el secretario de Seguridad o la jefa de gobierno de la Ciudad de México brinden más detalles.

Policías y manifestantes se confrontaron el 2 de octubre afuera de la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro. Según reportes oficiales, personas encapuchadas rompieron vidrios y lanzaron cohetones al interior de la estación. La SSC informó que no hubo personas lesionadas ni detenidas.

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Tras el episodio, elementos de la SSC revisaron a manifestantes para retirar cadenas, palos, cohetones y martillos. La dependencia señaló que hubo nuevos lanzamientos de cohetones, por lo que los policías accionaron extintores. De forma paralela, uniformados encapsularon a estudiantes y manifestantes en Plaza de las Tres Culturas e impidieron su avance; también habrían tratado de evitar que grabaran con celulares.

Sheinbaum sostuvo que toda denuncia de abuso cometida por agentes de seguridad, personal de una alcaldía u otros servidores debe investigarse y derivar en sanciones si se confirman responsabilidades.

“Cuando una autoridad detecta un abuso policial, debe investigar quién participó, quién dio las órdenes y hasta dónde llegan las responsabilidades”, expresó.

Sheinbaum pide manifestaciones pacíficas en CDMX

Al dirigirse a los estudiantes, Sheinbaum defendió el derecho a la protesta y sostuvo que las movilizaciones deben realizarse de manera pacífica.

“Hay que manifestarse pacíficamente. Nosotros siempre hemos creído en eso. Un movimiento social busca ser reconocido por la sociedad. Si tienes una demanda legítima, pues lo que buscas es el reconocimiento”, declaró.

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Policías y manifestantes se enfrentaron a las afueras del Metro Tlatelolco, como resultado de este altercado se reportaron asistentes golpeados y y prensa agredida por los elementos del gobierno de Clara Brugada. (Crédito: Somos el medio)

La presidenta explicó que el objetivo de una manifestación es convencer a la población y obtener el reconocimiento. para las causas que se plantean: “Si usas la violencia en tus manifestaciones, pues la gente no te va a seguir”, afirmó.

La presidenta evocó su experiencia en movilizaciones estudiantiles de hace cuatro décadas. En ese contexto, habló de las protestas contra el aumento de las colegiaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, según dijo, podía llevar a la privatización y la elitización de la educación superior.

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