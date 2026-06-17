México

Integrante del equipo de Galilea Montijo revela si Televisa la ‘castigó’ por conducir reality fuera de su contrato

El maquillista Alfonso Waithsman habló sobre el rumor de que haya recibido algún castigo tras conducir “Solo Las Más 2″

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Por qué Galilea Montijo conducirá su primer programa fuera de Televisa: ‘Solo Las Más 2’, su nuevo reto LGBT+ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Por qué Galilea Montijo conducirá su primer programa fuera de Televisa: ‘Solo Las Más 2’, su nuevo reto LGBT+ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El maquillista Alfonso Waithsman negó que Galilea Montijo haya recibido algún castigo de Televisa tras conducir el primer capítulo del reality Solo Las Más 2 fuera de su contrato de exclusividad.

El arranque del programa, realizado la noche del martes 17 de junio de 2026 en la Ciudad de México, marcó la primera ocasión en la que la conductora participó en un proyecto fuera del grupo TelevisaUnivision, mientras su contrato vigente prohíbe apariciones en televisión abierta o restringida que no sean de la empresa.

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Galilea Montijo solo aparece en el capítulo de estreno

La presencia de Galilea Montijo en el reality fue limitada al capítulo inicial debido a que, según explicó Waithsman a varios medios durante el evento, “ella solamente fue contratada para el primer capítulo, que es hoy a las nueve de la noche. Todo lo demás ya está grabado. No es que la hayan regañado y se salió por el capítulo, siempre fue estipulado desde el inicio”.

La aclaración surge luego de que circularan versiones sobre un supuesto regaño o sanción por parte de Televisa. Waithsman sostuvo: “No tengo tanto detalle. Lo que sé es que Galilea fue contratada para el primer capítulo y el resto se va a ir desarrollando”.

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‘Solo Las Más 2’: conoce al elenco completo de dragas que de la mano de Galilea Montijo buscarán 1 millón de pesos (Instagram/@lamasdraga)
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Rumores sobre permisos y exclusividad

Durante la transmisión y en redes sociales surgieron rumores acerca de que Montijo habría incumplido su contrato de exclusividad al no pedir permiso para participar en el reality. El maquillista rechazó esta versión: “No creo que Galilea haga algo que no pueda hacer. Es una mujer muy inteligente que sabe manejar bien cada paso que da. Si lo hizo fue porque lo podía hacer. Tan lo podía hacer que va a estar al aire”.

El contrato de Montijo con TelevisaUnivision, vigente hasta diciembre de 2026, impide su participación en proyectos de televisión abierta o restringida ajenos a la empresa, pero permite su aparición en plataformas digitales independientes como YouTube, donde se transmite La Más Draga. La conductora explicó a la prensa que su acuerdo no limita su incursión en este formato digital.

Proyecto digital, no televisión tradicional

El estreno de Solo Las Más 2 se realizó en el canal oficial de YouTube de La Más Draga. La decisión de sumar a Montijo como conductora principal representa el mayor acercamiento hasta ahora de una figura del entretenimiento tradicional mexicano a un reality show drag fuera de la televisión convencional. La producción incluyó además la participación de Lola CortésAldo RendónAlfonso Waithsman y Rebel Mork en el panel de jueces.

Waithsman precisó que su trabajo con Montijo se limitó al capítulo de estreno: “Lo que yo tengo claro es que solamente fue contratada por el primer capítulo en el cual, Lorena Herrera no podía estar. Entonces fue como que sustituyó a ella”.

Reacciones en redes y apertura a nuevos formatos

La aparición de Montijo en el reality generó altas expectativas en redes sociales, donde fue ovacionada por su look y por sumarse a un proyecto de visibilidad para la comunidad LGBT+ y el arte drag. El programa, en formato All Stars, reúne a participantes destacados de temporadas previas y la final será proyectada en vivo el sábado 15 de agosto en salas de Cinépolis en México.

A lo largo de sus más de treinta años de carrera, Galilea Montijo ha permanecido dentro del grupo Televisa, con proyectos en televisión restringida, cable y streaming, pero nunca fuera de la estructura corporativa. Su paso por canales como Unicable y la plataforma ViX ocurrió dentro del mismo conglomerado.

Sin sanción por parte de Televisa

El maquillista reiteró que su vínculo con Montijo es exclusivamente profesional y que desconoce detalles sobre su contrato o acuerdos económicos: “No soy su agencia de relaciones públicas. No me encargo de ver cuánto cobran ni quién le paga ni nada de eso. Yo lo que hago con ella es maquillarla y estuvimos juntos en este capítulo”.

Poster oficial de Solo Las Más 2 (Las Más Draga)
Poster oficial de Solo Las Más 2 (Las Más Draga)

Montijo ha señalado públicamente que su aparición en Solo Las Más 2 no implica una ruptura con Televisa, ni una migración a otras cadenas extranjeras. La empresa permitió previamente la presencia de figuras como Wendy Guevara en proyectos digitales, sin considerar esto una violación contractual.

El arranque de Solo Las Más 2 refuerza la estrategia del reality para ampliar su audiencia más allá de la televisión comercial, con la suma de una conductora de alcance masivo y un panel de jueces reconocido en el ambiente drag mexicano.

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