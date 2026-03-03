Ricardo Anaya sostiene que el PAN votará en contra de la reforma electoral por proteger la democracia

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunció que su bancada votará en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum por no atender la injerencia del crimen organizado. Crédito: Cuartoscuro

El coordinador de las y los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunció que su bancada votará en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que no atiende el problema de la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales y, por el contrario, podría concentrar más poder en el partido gobernante.

Previo a la reunión de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Anaya afirmó que Acción Nacional no respaldará “ni un solo artículo” de la iniciativa si no se incluyen sanciones severas contra partidos y candidatos que reciban financiamiento del narcotráfico.

PAN rechaza la reforma electoral por falta de sanciones al narco

Anaya sostuvo que el eje central de la postura panista es la exigencia de cancelar el registro a los partidos políticos que acepten recursos del crimen organizado.

El PAN sostiene que la propuesta de reforma busca fortalecer a Morena en lugar de resolver los principales riesgos de la democracia mexicana.

Según dijo, mientras esa medida no quede establecida de manera explícita en la ley, el PAN votará en bloque en contra.

El senador acusó que la propuesta no está diseñada para resolver los principales riesgos de la democracia mexicana, como la presunta intervención del narco en campañas, sino para fortalecer al partido oficial.

Críticas a la iniciativa de Sheinbaum: ¿más poder para Morena?

La reforma presentada por Sheinbaum contempla cambios constitucionales, por lo que requerirá mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y el aval de al menos 17 congresos estatales.

El PAN criticó la reforma electoral al considerar que no resuelve los riesgos de la democracia mexicana, como la intervención del crimen organizado en campañas. (Gobierno de México)

Entre los puntos clave destaca la modificación en la integración del Congreso:

El Senado pasaría de 128 a 96 integrantes, eliminando los escaños de representación proporcional .

En la Cámara de Diputados se mantendrían 500 curules , pero cambiaría el mecanismo para asignar 200 de ellas.

Se reduciría en 25% el financiamiento público al Instituto Nacional Electoral y a los partidos.

Anaya advirtió que, de acuerdo con lo expuesto hasta ahora en presentaciones oficiales, la iniciativa podría favorecer la sobrerrepresentación del partido en el poder.

No obstante, subrayó que aún no han podido analizar el documento completo, ya que —dijo— solo se ha difundido un resumen en formato de presentación.

Riesgos para el INE y eliminación del PREP

Otro de los aspectos cuestionados es la reducción presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE).

Los legisladores panistas señalaron que disminuir recursos al INE debilita su capacidad para organizar elecciones de manera objetiva.

El panista alertó que disminuir los recursos podría afectar funciones clave como el conteo de votos, la fiscalización y la organización de elecciones.

La iniciativa también propone eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y comenzar los cómpuos oficiales desde el mismo día de la elección, así como regular el uso de inteligencia artificial en campañas y reducir los tiempos oficiales en radio y televisión.

Para el PAN, estos cambios deben analizarse a fondo antes de cualquier votación.

Mayorías en el Congreso: panorama incierto

Morena no cuenta por sí solo con los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional.

Según el coordinador del PAN, la iniciativa podría favorecer la sobrerrepresentación de Morena en la Cámara alta. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En el Senado y en la Cámara de Diputados depende del respaldo de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), cuyos legisladores han expresado reservas, particularmente sobre la reducción del financiamiento público.

Anaya afirmó que, según la información que tiene su bancada, las probabilidades de que la reforma prospere son bajas.

Consideró que cada grupo parlamentario deberá asumir públicamente su postura y los argumentos que la sustenten.

PAN exige declarar constitucional reforma salarial pendiente

Durante la misma entrevista, Anaya adelantó que su bancada exigirá que el Senado emita la declaratoria de constitucionalidad de una reforma al artículo 123 que establece un salario mínimo de al menos 18 mil pesos mensuales para maestras, maestros, personal de salud y fuerzas de seguridad.

La bancada panista subraya que la falta de declaratoria impide que se cumpla el aumento salarial para docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad. Crédito: REUTERS/Luis Cortes

Acusó que, pese a haber sido aprobada por el Congreso y por la mayoría de los congresos locales, la reforma no ha sido formalmente declarada constitucional, lo que impide su entrada en vigor.

Finalmente, el senador hizo un llamado a abrir en el Senado un debate sobre la situación internacional tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, al considerar que el impacto global —incluido el aumento en los precios del petróleo— amerita un posicionamiento oficial.