México

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Fue sancionado por la OFAC y se la acusa de usar una flotilla de aeronaves para el trasiego de cocaína

Guardar
Ismael Zambada fue capturado en
Ismael Zambada fue capturado en julio de 2024 tras un secuestro (Foto: Infobae México / Jesús Avilez)

Miguel Ángel Valdez Ruiz, un hombre apodado Flaco y ligado al Cártel de Sinaloa, acudió a su comparecencia en Estados Unidos, país donde es acusado de conspiración internacional para el trasiego de cocaína desde Sudamérica a territorio estadounidense.

Valdez Ruiz, originario de Culiacán, Sinaloa, es identificado como el enlace de Ismael El Mayo Zambada con un capo de Ecuador. Cabe destacar que Flaco fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en 2022.

Dicho sujeto se declaró inocente de los cargos en su contra y fue programada otra audiencia para el próximo 20 de febrero. En caso de que sea hallado culpable podría recibir una sentencia de cadena perpetua y una multa de 10 millones de dólares.

El 17 de febrero el Distrito Sur de California informó sobre Flaco, un sujeto que fue acusado desde 2019. Fue en 2022 que se le señaló por contribuir de manera material a las actividades criminales de los principales grupos del crimen organizado mexicanos con los que traficaba cocaína.

(Foto: OFAC)
(Foto: OFAC)

Las autoridades lo identifican como intermediario entre “el importante narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán [un hombre conocido como El Gato] e Ismael Zambada García, alias El Mayo”.

Asimismo, El Gato también fue ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues envió representantes de su organización a México para generar una relación de trabajo con la finalidad de enviar toneladas de cocaína de Ecuador a territorio mexicano.

Aviones y contacto directo con El Mayo Zambada

Según la OFAC, El Flaco fue el responsable de usar una flota de aviones privados para transportar cocaína de Ecuador a México y coordinó con sus socios la importación de cocaína a Estados Unidos.

El reporte además añade que Ángel Valdez Ruiz tenía contacto directo con El Mayo Zambada y a quien ayudaba a recibir la cocaína de El Gato.

A "Flaco" se le acusa
A "Flaco" se le acusa de trasiego de cocaína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poder enviar droga a EEUU, Flaco debía coordinarse con otras personas en Mexicali, Ensenada y Tijuana, en Baja California.

Reportes de la prensa indican que Flaco usaba el nombre Miguel Eduardo Valdez Cajamarca para poder evadir a los agentes de seguridad, además de que parte de los cargamentos con droga los recibía en el puerto de Manzanillo, en Colima.

Asesinan a sobrino del Mayo Zambada en Culiacán

En otras acciones, el pasado 8 de febrero agentes de seguridad hallaron un cuerpo al interior de una camioneta en Costa Rica, Culiacán. Primeros informes de la prensa identificaron a la víctima como Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de Ismael Zambada.

Posteriormente, la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que se trataba del familiar del Mayo Zambada y que fueron familiares de Rodolfo Cázares los que acudieron a reconocerlo.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaMayo ZambadaCocaínaEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

El bateador mexicano de veinticinco años observa con incertidumbre sus próximas opciones luego de que San Diego lo retirara del roster

El mexicano Tirso Ornelas queda

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

El director deportivo confirmó el interés mutuo entre Álvaro Fidalgo y la Selección Mexicana sumándolo a la prelista de 55 futbolistas monitoreados rumbo a la Copa del Mundo y posibles duelos ante Portugal y Bélgica

Duilio Davino confirma que buscarán

Colegio de Bachilleres lanza recomendaciones y medidas para evitar casos de sarampión

Ante el brote del virus, la institución pidió a todos los estudiantes de nivel medio superior prevenirse

Colegio de Bachilleres lanza recomendaciones

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

La cantante sorprende a sus seguidores al mostrar detalles íntimos y emocionar con la idea de compartir escenario con una voz femenina muy esperada

Yuridia presenta un adelanto exclusivo

Senado guarda minuto de silencio en memoria de Jesse Jackson

El gesto parlamentario reconoció la labor del activista

Senado guarda minuto de silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así operaba la red de

Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

FGR aseguró más de 200 litros de hidrocarburos tras desmantelar un punto de venta de drogas y huachicol en Oaxaca

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

Arrestan a más de 20 personas y aseguran 4 toneladas de autopartes en Venustiano Carranza en una semana

Condenan a mexicano por trasiego de casi dos toneladas de cocaína de Colombia a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Yuridia presenta un adelanto exclusivo

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

Karely Ruiz Vs. Niurka Marcos: así fue la fuerte pelea entre la vedette y la modelo regia

El viaje de Chihiro: anuncian reestreno en cines de México por su 25 aniversario

Kenia Os anuncia experiencias exclusivas de “K de Karma” para fans: fechas, ciudades y acceso anticipado a su nuevo álbum

Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘pareja prohibida’ de Mirada de Mujer, provoca nostalgia con reencuentro a casi 30 años

DEPORTES

El mexicano Tirso Ornelas queda

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

Clásico Mundial de Béisbol: cuándo inicia, dónde ver en México y todo lo que necesitas saber

Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera