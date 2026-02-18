Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Ismael Zambada fue capturado en julio de 2024 tras un secuestro (Foto: Infobae México / Jesús Avilez)

Miguel Ángel Valdez Ruiz, un hombre apodado Flaco y ligado al Cártel de Sinaloa, acudió a su comparecencia en Estados Unidos, país donde es acusado de conspiración internacional para el trasiego de cocaína desde Sudamérica a territorio estadounidense.

Valdez Ruiz, originario de Culiacán, Sinaloa, es identificado como el enlace de Ismael El Mayo Zambada con un capo de Ecuador. Cabe destacar que Flaco fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en 2022.

Dicho sujeto se declaró inocente de los cargos en su contra y fue programada otra audiencia para el próximo 20 de febrero. En caso de que sea hallado culpable podría recibir una sentencia de cadena perpetua y una multa de 10 millones de dólares.

El 17 de febrero el Distrito Sur de California informó sobre Flaco, un sujeto que fue acusado desde 2019. Fue en 2022 que se le señaló por contribuir de manera material a las actividades criminales de los principales grupos del crimen organizado mexicanos con los que traficaba cocaína.

(Foto: OFAC)

Las autoridades lo identifican como intermediario entre “el importante narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán [un hombre conocido como El Gato] e Ismael Zambada García, alias El Mayo”.

Asimismo, El Gato también fue ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues envió representantes de su organización a México para generar una relación de trabajo con la finalidad de enviar toneladas de cocaína de Ecuador a territorio mexicano.

Aviones y contacto directo con El Mayo Zambada

Según la OFAC, El Flaco fue el responsable de usar una flota de aviones privados para transportar cocaína de Ecuador a México y coordinó con sus socios la importación de cocaína a Estados Unidos.

El reporte además añade que Ángel Valdez Ruiz tenía contacto directo con El Mayo Zambada y a quien ayudaba a recibir la cocaína de El Gato.

A "Flaco" se le acusa de trasiego de cocaína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poder enviar droga a EEUU, Flaco debía coordinarse con otras personas en Mexicali, Ensenada y Tijuana, en Baja California.

Reportes de la prensa indican que Flaco usaba el nombre Miguel Eduardo Valdez Cajamarca para poder evadir a los agentes de seguridad, además de que parte de los cargamentos con droga los recibía en el puerto de Manzanillo, en Colima.

Asesinan a sobrino del Mayo Zambada en Culiacán

En otras acciones, el pasado 8 de febrero agentes de seguridad hallaron un cuerpo al interior de una camioneta en Costa Rica, Culiacán. Primeros informes de la prensa identificaron a la víctima como Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de Ismael Zambada.

Posteriormente, la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que se trataba del familiar del Mayo Zambada y que fueron familiares de Rodolfo Cázares los que acudieron a reconocerlo.