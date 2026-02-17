Marx Arriaga niega moches tras denuncias por presuntos cobros en la SEP

Trabajadores de la SEP acusaron a Marx Arriaga de extorisón. (Facebook Sección 17 Valle de Toluca)

El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, negó de manera tajante haber recibido “moches” o pagos indebidos por parte de trabajadores o exempleados durante su gestión, en medio de una controversia por presuntas irregularidades en la Dirección General de Materiales Educativos (DGME).

Arriaga sostuvo que no ha sido notificado oficialmente sobre ninguna denuncia en su contra, y que la queja que ha circulado en medios sobre supuestos cobros condicionados “fue presentada desde su propia dirección” ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEP, argumentando que cumplió con los procedimientos institucionales para su canalización.

“No he agarrado un solo centavo: en mi vida he pedido a un trabajador un solo centavo, ni moches ni nada”, afirmó Arriaga en entrevista con Aristegui en Vivo, al rechazar las versiones que lo vinculan directamente con prácticas de extorsión o cobros indebidos.

Sobre la presunta queja vinculada a Sady Arturo Loaiza Escalona, quien fue su director de Desarrollo e Innovación en la DGME, Arriaga explicó que fue él mismo quien presentó la denuncia ante el OIC con base en evidencias aportadas por un trabajador de su área, y que ahora corresponde a las autoridades competentes investigar y, en su caso, determinar responsabilidades administrativas o remitir el caso al Ministerio Público.

Arriaga agregó que, conforme al reglamento interno, las quejas deben ser canalizadas por la dirección correspondiente para su formalización ante el órgano investigador, y aseguró que no existe evidencia que lo involucre directamente en la conducta que se le atribuye en algunas versiones mediáticas.

Según los denunciantes, desde las oficinas de la DGME se exigían depósitos bancarios por diversas cantidades, en algunos casos hasta 38 mil pesos. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la DGME se produjeron en paralelo a otras denuncias de trabajadores y exempleados que señalaron un sistema de depósitos bancarios elevados como condición para conservar su empleo o aspirar a uno nuevo en ese departamento de la SEP, según versiones publicadas por distintos medios nacionales.

En contraste con esas acusaciones, Arriaga afirmó que durante su gestión también enfrentó ofertas de sobornos por parte de empresarios del sector educativo para que sus productos fueran favorecidos en contrataciones públicas, y que presentó quejas ante el OIC en ese sentido.

Mientras se desarrolla el proceso de investigación interna, Arriaga permanece en las instalaciones de la SEP a la espera de notificación formal sobre la entrega de su cargo tras su remoción de la DGME y el nombramiento de su sucesora, Nadia López García.

El Órgano Interno de Control no ha emitido una resolución pública sobre las quejas presentadas, y Arriaga continúa defendiendo su versión de los hechos al tiempo que espera que las autoridades concluyan las diligencias correspondientes.