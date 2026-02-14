Menor de 14 años entre los seis secuestradores detenidos en Xochimilco: policías liberaron a joven de 18 años

Seis secuestradores, entre ellos un menor de edad fuweron detenidos en Xochimilco, autoridades liberaron a un joven de 18 años Foto: SSCCDMX

En una acción que movilizó a las fuerzas de seguridad en el sur de la capital, autoridades lograron la liberación de un joven de 18 años secuestrado en un domicilio de la alcaldía Xochimilco. El operativo, desplegado en respuesta a una denuncia ciudadana y a labores de investigación, condujo al aseguramiento de dos inmuebles utilizados como centros de retención ilegal y a la detención de seis personas, entre ellas un menor de edad.

El caso se centró en la colonia San Luis Tlaxialtemalco, donde los agentes irrumpieron en una propiedad ubicada sobre la Segunda Cerrada de Guadalupe I. Ramírez. En este lugar, encontraron al joven privado de su libertad y detuvieron a cuatro personas: una mujer, tres hombres y un adolescente de apenas 14 años. Las autoridades pusieron bajo resguardo tanto a los adultos como al menor, quienes presuntamente vigilaban el lugar y formaban parte de la estructura delictiva responsable del secuestro.

La intervención policial no se limitó a Xochimilco. Como parte del seguimiento de las investigaciones, elementos de seguridad pública extendieron las diligencias hacia la alcaldía Tláhuac, donde localizaron y detuvieron a otros dos individuos que, según los reportes oficiales, colaboraban con los secuestradores. Estas dos personas fueron sorprendidas dentro de una vivienda y, en el momento de su captura, se encontraban en posesión de sustancias que aparentaban ser droga.

Con el rescate del joven, se confirmó que se trataba del mismo individuo por quien se mantenía activa una investigación por desaparición forzada en la zona sur de la Ciudad de México. La víctima fue resguardada y recibió atención legal y psicológica, mientras los seis detenidos quedaron a disposición de las instancias judiciales para definir su situación jurídica por el delito de privación ilegal de la libertad.

Las autoridades aseguraron los dos inmuebles involucrados: la casa de seguridad en San Luis Tlaxialtemalco y la vivienda situada en Tláhuac. Estos espacios permanecen bajo resguardo de las fuerzas del orden, quienes continúan recabando pruebas y consolidando la carpeta de investigación para robustecer las acusaciones contra el grupo criminal.

Según los responsables del operativo, la acción coordinada permitió desarticular una célula dedicada al secuestro que operaba en los límites de Xochimilco y Tláhuac. La captura simultánea de los seis sospechosos dificulta el funcionamiento de otros puntos de retención ilegal en la zona y refuerza la capacidad de respuesta ante denuncias ciudadanas.

El adolescente de 14 años detenido junto con los adultos quedó bajo custodia especial, mientras se determina su nivel de implicación y se garantiza el respeto a sus derechos conforme a la legislación vigente para menores de edad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reiteró su compromiso de continuar con la atención a las denuncias y el combate a los delitos de alto impacto, como el secuestro, mediante la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación.

En el transcurso de las investigaciones, la policía capitalina enfatizó que el rescate del joven y la desarticulación de la banda representan avances en la protección de la integridad de los habitantes y en la construcción de entornos más seguros. El ciudadano liberado ya se encuentra reunido con su familia y recibe acompañamiento profesional para superar las secuelas del cautiverio.

Las acciones desplegadas en Xochimilco y Tláhuac integran las pruebas necesarias para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúe el proceso penal contra los responsables, quienes permanecen bajo resguardo en espera de que se defina su situación jurídica.

Puntos clave del caso:

Autoridades lograron la liberación de un joven secuestrado en Xochimilco, deteniendo a seis presuntos responsables en dos operativos simultáneos.

Entre los detenidos se encuentra un menor de 14 años, puesto bajo custodia junto a los adultos implicados.

Ambos inmuebles utilizados por la célula delictiva permanecen asegurados mientras se refuerza la investigación judicial.