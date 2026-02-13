México

Qué hacer el 14 de febrero si no tienes pareja: recomendaciones psicológicas

La presión social y las expectativas alrededor de San Valentín pueden afectar el ánimo de quienes atraviesan el Día del Amor y la Amistad sin pareja

Para algunos expertos, pasar el Día de San Valentín sin pareja puede ser un buen momento para fortalecer el amor propio y celebrar los vínculos de familia y amistad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 14 de febrero, conocido globalmente como San Valentín, suele asociarse con la celebración del amor romántico. Sin embargo, para quienes no tienen pareja, la fecha puede generar sentimientos de soledad o presión social.

Además, en los años recientes el Día del Amor y la Amistad ha tomado un giro comercial en el que el consumo se ha incentivado por encima del propósito original de la fecha.

Diversos especialistas en salud mental proponen estrategias para vivir San Valentín de manera positiva y sin angustia.

El Día del Amor puede ser un buen motivo para conectar con amigas y amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Redefinir el sentido de la fecha: De acuerdo con Cleveland Clinic Newsroom, los expertos sugieren que San Valentín puede ser una oportunidad para celebrar el amor propio y los vínculos de amistad o familiares. “No se trata únicamente del amor romántico. Hacer planes con amigos o familiares ayuda a evitar la sensación de aislamiento”.
  • Priorizar el autocuidado:  dedicar tiempo a actividades que generen bienestar, como regalarse una experiencia especial, practicar hobbies o realizar ejercicios de relajación, contribuye al equilibrio emocional. Ignorar la fecha y tratarla como un día normal también es una opción válida para quienes lo prefieran.
  • Limitar el uso de redes sociales: La exposición constante a publicaciones de parejas puede acentuar sentimientos de comparación y soledad. Establecer límites en el uso de redes sociales durante la jornada para proteger la salud emocional y mantener una perspectiva realista sobre las relaciones.
Escribir una carta de amor a uno mismo es una estrategia recomendada por especialistas Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa
  • Buscar el apoyo de amistades: Un informe de Psychology Today destaca la importancia de “apoyarse en el círculo social cercano” y organizar actividades grupales, como cenas o encuentros, tanto presenciales como virtuales. Este tipo de iniciativas ayudan a fortalecer la sensación de pertenencia.
  • Practicar la gratitud y la amabilidad: Los psicólogos consultados por Psychology Today subrayan que realizar actos de gratitud o amabilidad hacia otras personas incrementa el bienestar propio. “Ayudar a alguien más o expresar agradecimiento genera satisfacción y una visión más positiva del entorno”.
  • Escribir una carta de amor a uno mismo: Una práctica recomendada consiste en redactar una carta de reconocimiento personal, valorando logros y cualidades. Esta herramienta fortalece la autoestima y la autocompasión.
  • Cuestionar los estereotipos sociales: Especialistas citados por Psychology Today sugieren reflexionar sobre las expectativas impuestas por la sociedad alrededor del Día del Amor y la Amistad. Analizar el verdadero significado del día puede ayudar a reducir la presión y vivirlo de manera más auténtica.

