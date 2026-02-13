México

Estos son los automóviles que no pueden circular este viernes 13 de febrero debido a la contingencia ambiental

La autoridad ambiental anunció restricciones vehiculares y excepciones específicas ante los altos niveles de contaminación

La Comisión Ambiental de la
La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México por altos niveles de contaminación. (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que este viernes 13 de febrero se mantendrá la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esta medida implica la suspensión de circulación para una amplia gama de vehículos restringidos con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado y limitar la emisión de contaminantes.

Las restricciones aplican de las 05:00 am a las 10:00 pm en Ciudad de México y el Estado de México. Según un comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la determinación se tomó ante los niveles elevados de ozono, que el jueves 12 de febrero alcanzaron picos de hasta 156 ppb, y por las condiciones meteorológicas adversas previstas para la región durante esta jornada.

Carros que no podrán circular este viernes 13 de febrero

Vehículos con holograma de verificación
Vehículos con holograma de verificación 2, así como autos con holograma 1 y placas terminadas en 1, 3, 5, 7, 9 y 0, tienen prohibida la circulación durante la contingencia. (Gob. Edomex)

En primer lugar, no podrán circular los vehículos con holograma de verificación 2 durante todo el horario indicado. Además, los autos particulares con holograma 1 que tengan placas terminadas en 1, 3, 5, 7, 9 y 0 deberán permanecer fuera del tránsito.

La medida también afecta a los vehículos con holograma 0 y 00 que cuenten con engomado azul y finalicen en placa 9 o 0.

Por otro lado, los vehículos sin holograma de verificación —incluidos los antiguos, de demostración, de traslado, modelos nuevos, aquellos con pase turístico, placas foráneas o matrículas formadas solo por letras— están sujetos a las mismas restricciones que los que cuentan con el holograma 2.

Una restricción especial afecta al 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en NON, que deberán suspender actividades.

Respecto a los vehículos de carga —tanto locales como federales—, no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 pm, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Los taxis con holograma 00”, “0”, “1” o “2” que coincidan con las restricciones impuestas tendrán prohibido circular de 10:00 am a 10:00 pm. Cuando corresponda, podrán operar solamente de 05:00 a 10:00 am, con el fin de facilitar la movilidad de la ciudadanía.

Excepciones al doble no circula de este 13 de febrero

Vehículos exentos abarcan eléctricos, híbridos,
Vehículos exentos abarcan eléctricos, híbridos, autos con matrícula ecológica, de emergencia, transporte escolar y de personal, y los destinados al traslado de personas con discapacidad. (Foto: Armando Monroy/ Cuartoscuro)

Entre los vehículos que podrán circular este viernes 13 de febrero, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se encuentran los eléctricos, híbridos, autos con matrícula ecológica y holograma de tipo exento, así como aquellos con holograma 0” o “00” vigentes, siempre y cuando no porten engomado azul ni tengan placa terminada en 9 o 0.

Dentro de las excepciones se incluyen unidades de servicios urbanos para emergencias, salud, seguridad pública, bomberos, protección civil, abastecimiento de agua, así como vehículos de transporte escolar y de personal que cuenten con verificación vigente y la autorización respectiva.

Adicionalmente, están autorizados los vehículos de cortejos fúnebres y traslados de servicios funerarios con verificación vigente, así como los autos para personas con discapacidad, siempre que dispongan del permiso, holograma o placa adecuada conforme a la entidad federativa.

El transporte de residuos y materiales peligrosos debidamente autorizado —excepto el destinado a combustibles— también está exento, junto con los vehículos de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) que cuenten con los permisos y verificaciones correspondientes.

Se contempla igualmente a los vehículos para el transporte de mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración y las revolvedoras de concreto. Las motocicletas quedan fuera de todas las restricciones impuestas por la Fase I.

