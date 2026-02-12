México

Activan contingencia ambiental fase 1 en la Ciudad de México, así queda el programa Hoy No Circula

El registro de altos niveles de ozono en la zona sur de la ciudad llevó a la implementación de restricciones en la circulación vehicular

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México tras superar los 155 ppb FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México luego de que a las 4:00 pm de este 12 de febrero se registró en la estación del Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada en la Alcaldía Coyoacán, una concentración máxima de ozono de 155 ppb.

Desde la perspectiva meteorológica, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que un sistema anticiclónico persistente intensificó su influencia sobre el centro del país, de acuerdo con el comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Esto provocó una fuerte estabilidad atmosférica acompañada de escasa ventilación, poca humedad, cielos despejados y temperaturas que alcanzaron los 28 ℃ (82,4 ℉). Esta combinación generó condiciones óptimas para la formación y acumulación de ozono, superando los límites establecidos en la región.

Vehículos que no podrán circular este viernes 13 de febrero

Vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia y actividades esenciales quedan exentos de restricciones viales en la Fase 1 (Gob. Edomex)

Como parte de las restricciones vehiculares para el viernes 13 de febrero, deberán suspender su circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, así como aquellos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 o 0.

También se restringe el tránsito de unidades con holograma 0 y 00 de engomado azul con terminación 9 o 0, así como vehículos que no cuenten con holograma de verificación —incluyendo antiguos, de demostración, nuevos, turistas, o con placas foráneas o compuestas por letras— equiparándolos a los de holograma 2.

A esto se suma la restricción del 50% para las unidades de reparto de gas licuado de petróleo a tanques estacionarios, la suspensión de circulación de vehículos de carga local o federal entre las 6 y las 10 am, salvo excepción programada, y la aplicación de limitaciones para taxis en horario de las 10 am a las 10 pm mientras estén dentro de alguna de las categorías mencionadas anteriormente.

Existen vehículos a los cuales no aplican estas restricciones, entre ellos los eléctricos, híbridos y con matrícula ecológica u holograma tipo exento, así como aquellos que atienden emergencias médicas y servicios urbanos esenciales.

También se prevé flexibilidad para taxis y vehículos de transporte escolar o de personal con hologramas y autorizaciones vigentes, vehículos de cortejos fúnebres, para personas con discapacidad, o especializados en la transportación de productos perecederos o mercancía refrigerada. Las motocicletas no quedan sujetas a restricciones en la Fase 1.

Recomendaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a la ciudadanía

Autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, reducir uso de productos contaminantes y mantenerse informados durante la contingencia ambiental. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis brinda recomendaciones a la población para reducir exposición, como evitar actividades al aire libre entre la 1 y las 7 pm, suspender cualquier evento masivo, no fumar en espacios cerrados y permanecer informados acerca de la evolución de la calidad del medio ambiente a través de la aplicación “Aire”, el sitio web o el teléfono oficial.

Recomienda facilitar el trabajo a distancia, optar por compras y trámites en línea, limitar el uso de productos generadores de compuestos orgánicos volátiles, recargar gasolina en horarios específicos —después de las 6 pm o antes de las 10 am— y reducir el consumo doméstico de combustibles.

Autoridades ambientales, detalló el comunicado, monitorearán la calidad del aire de la CDMX y del Edomex e informarán de cualquier actualización sobre la contingencia ambiental.

SUPERISSSTE incorpora sistema braille en

¿Información sobre tu viaje? Checa

Perros robot en el Estadio

Hígado graso: cómo usar la

IMSS Bienestar afirma que no
Televisa habría buscado a la

Perros robot en el Estadio

