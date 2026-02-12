México

Sheinbaum defiende a Epigmenio Ibarra tras dichos de Alito Moreno, minimiza visita del dirigente del PRI a EEUU

El cuestionamiento se da en el marco de la reunión de Alejandro Moreno Cárdenas con congresistas republicanos en Washington D. C. esta semana

Luego de que el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas explotará en contra del periodista y productor Epigmenio Ibarra, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre su opinión respecto a estos ataques.

Desde Palacio Nacional, la mandataria respaldó a Epigmenio y aseguró que “es un hombre de principios” que siempre ha estado alineado con los valores de la 4T:

“De este personaje que mencionas (Alito) ni vale la pena hablar. De Epigmenio, lo conocemos, es un hombre que siempre ha estado en nuestro movimiento. Un gran cineasta, pero además un hombre de principios. Entonces no le afecta”, aseguró.

Por otro lado, Sheinbaum puntualizó que la reciente visita de Alito Moreno a Washington D. C. es un reflejo de la postura conservadora que el senador impulsa:

“Más bien yo creo que le van a aplaudir a Epigmenio (…) Son varios, es él y otros personajes que fueron a la reunión de organizaciones de derecha CEPAC, que como yo decía, la derecha, el conservadurismo en México (…) ellos siempre quisieron un régimen monárquico. Ahí sí hay autoritarismo, están en contra de las libertades: la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Y ahora estás organizaciones están vinculadas con estos grupos conservadores del mundo, pero no tienen cabida en México. Ellos cada vez se acercan más a esa posición y cada vez se acercan más al pueblo”, expresó la mandataria.

con información en desarrollo...

