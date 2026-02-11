México

¿Habrá clases este viernes 13 de febrero? La SEP responde

La dependencia educativa del Gobierno de México dio a conocer cuándo será la próxima fecha de suspensión de actividades académicas

La SEP aclaró si este viernes 13 de febrero habrá clases o no para estudiantes de nivel básico y medio superior de esta dependencia educativa federal. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este viernes 13 de febrero o no para estudiantes de nivel básico en todo el país.

Esta duda comenzó entre los padres de familia y alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Lo anterior debido a los recientes puentes vacacionales, así como juntas y actividades que han provocado la suspensión de clases.

Además de la información proporcionada por la dependencia del Gobierno de México, también se consultó el calendario oficial de la SEP para saber si habrá clases o no.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

De acuerdo con lo revelado por la SEP, este viernes 13 de febrero sí habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

La dependencia federal aclaró que no existe razón para cancelar las actividades académicas en los planteles educativos para esta fecha.

Por lo tanto, todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán presentarse en sus respectivos horarios y planteles.

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán presentarse en sus respectivos horarios y planteles. Crédito: Cuartoscuro.

La SEP dio a conocer cuántos días de asueto tendrán los estudiantes este mes de febrero. Cabe destacar que ya se ausentaron de las aulas educativas el pasado lunes 2 de febrero debido al aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

¿Cuántos días sin clases tendrán estudiantes de la SEP este mes de febrero?

La SEP informó que habrá dos días en total sin clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Señaló que uno de los días de descanso ya ocurrió, específicamente el lunes 2 de febrero, por el aniversario de la Constitución de 1917.

Por lo tanto, solo queda una fecha exacta en este mes de febrero en la que no se impartirán clases.

La SEP explicó el motivo y notificó que se trata de un fin de semana largo para estudiantes de nivel básico en México.

  • Viernes 27 de febrero
  • La fecha de descanso será por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).
  • Será un fin de semana largo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
La siguiente fecha en que las clases serán suspendidas será el viernes 27 de febrero. Crédito: Cuartoscuro/Isabel Mateos Hinojosa

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La CTE es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Está conformada por directivos, docentes y personal de apoyo.

  • El CTE tiene como objetivo analizar, planificar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
  • En las sesiones se revisan avances académicos, se identifican áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para atender las necesidades educativas de los alumnos.
La CTE es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Foto: Cuartoscuro.

Estas juntas suelen realizarse al final de cada mes y están programadas oficialmente por la SEP.

  • Los estudiantes no asisten a estas reuniones, ya que están destinadas exclusivamente al personal escolar.

Las decisiones tomadas en el CTE son fundamentales para la gestión escolar y la mejora continua de la calidad educativa.

  • Además, favorecen el trabajo colaborativo y la actualización profesional de los docentes.

