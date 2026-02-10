Realizan homenaje luctuoso al senador Gustavo Sánchez Vásquez previo a votaciones de Reforma Laboral: “un hombre íntegro y honesto”

Sánchez Vásquez murió a los 62 años de edad.

Este martes se llevó a cabo un homenaje luctuoso al senador panista Gustavo Sánchez Vásquez, en el Senado de la República, previo a las votaciones para la Reforma Laboral que busca disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales.

En el homenaje se presentó la esposa del senador, Margarita Flores, así como sus hijos Gustavo Sánchez Flores y Alejandro Sánchez Flores, y el nieto del senador Gustavo Alonso Sánchez y Mónica Daniela Quijada Alzúar, nuera del senador.

Familiares y amigos del senador estuvieron presentes en la sesión solemne.

Imelda Margarita San Miguel Sánchez, vicepresidenta de la mesa directiva, dijo en una participación en el homenaje al senador que “la ausencia no tiene el poder de borrar el legado de un hombre íntegro, honesto, trabajador y talentoso como fue Gustavo Sánchez Váquez, fue un amigo y un compañero entrañable, una persona querida por quien convivía con él, y un político de los que México necesita más”.

Señaló que antes de cualquier título, fue un hombre cercano, generoso y profundamente humano, “cuya huella permanece en la vida de quienes lo conocimos y lo quisimos, hoy, esta soberanía rinde homenaje a un hombre cuya partida deja un vacío profundo, pero también una herencia de humanidad, congruencia y amor”.

Ricardo Anaya recordó con cariño al senador. | Crédito: GPPAN

Por su parte, Ricardo Anaya Cortés señaló que pueden sentirse en paz sus amigas y amigos, compañeras y compañeros, sus hijos y su esposa, pues en vida llenaron de amor el corazón de Gustavo.

“Agradezco profundamente a la vida que también pude, en vida, decir de Gustavo, lo que hoy voy a referir en esta sesión. Apenas el 17 de octubre, en el marco del último informe que alcanzó a rendir, recordábamos cinco aspectos fundamentales en la vida pública de Gustavo, primero recordar que la vida de Gustavo y la historia del PAN en Baja California, están estréchamente vinculadas. El PAN, un partido fundado en 1939, que tuvo que esperar 50 años, medio siglo, de lucha tenaz opositora para que se reconociera el triunfo de una gubernatura, y eso ocurrió en el estado de Gustavo Sánchez, en Baja California, cuando en 1989 Ernesto Rufo se convierte en el primer gobernador panista en la historia, invita a Eugenio Elordui como su secretario de finanzas, y el propio Eugenio, con el acuerdo del entonces gobernador, busca a un entonces joven, de 27 años, abogado, fiscalista, talentoso, para pedirle que se incorpore a ese gobierno como procurador fiscal. Ese joven de 27 años, Gustavo Sánchez Vásquez, tuvo la tremenda encomienda de cuidar desde la perspectiva jurídica, la hacienda del Estado de Baja California, el dinero de la gente”, recordó el senador.

En el Senado también estuvo Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), y participaron Marko Cortés, del PAN, así como Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena.

Gustavo Sánchez Vásquez, senador del PAN, y ex presidente municipal de Mexicali, Baja California, murió el pasado sábado 31 de enero, a los 62 años de edad. Su deceso fue confirmado por colegas legisladores a través de redes sociales, quienes lamentaron la pérdida.

Sánchez Vásquez acumuló más de tres décadas de trayectoria en la vida pública. Antes de llegar al Senado, en septiembre de 2024, ocupó diversos cargos, entre ellos, procurador fiscal del estado, síndico municipal y diputado local. También fue alcalde de Mexicali, entre 2016 y 2019.