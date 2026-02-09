La inspiradora historia del taquero que junto a Bad Bunny llevaron un pedacito de México al Super Bowl

El nombre de Villas Tacos resuena tras la presentación del boricua en el magno evento de la NFL. (@villastacoslosangeles / Instagram)

La aparición de un puesto de tacos en el show de medio tiempo del Super Bowl LX no fue un detalle decorativo ni una excentricidad visual. La inclusión de Villa’s Tacos, encabezado por el migrante mexicano Víctor Villa, formó parte de una decisión consciente de Bad Bunny para colocar en el centro del espectáculo a una de las figuras más representativas de la vida latina en Estados Unidos: el trabajador de la comida y el emprendedor migrante.

Quién es Víctor Villa, el taquero del Super Bowl

Víctor Villa, conocido como Vic, es un mexicoamericano de primera generación nacido y criado en Los Ángeles, hijo de padres migrantes originarios de México. Desde hace más de ocho años dirige Villa’s Tacos, un negocio que comenzó como un puesto callejero y que hoy es uno de los referentes gastronómicos del este de Los Ángeles.

Su propuesta, basada en recetas michoacanas y tortillas de masa azul, llevó a la taquería a obtener el reconocimiento de la Guía Michelin, un logro poco común para un proyecto surgido desde la comida callejera. Villa no transformó sus raíces para escalar; las convirtió en su sello.

Desde hace más de ocho años dirige Villa’s Tacos, un negocio que comenzó como un puesto callejero y que hoy es uno de los referentes gastronómicos del este de Los Ángeles. (@villastacoslosangeles / Instagram)

Por qué Bad Bunny eligió a Villa’s Tacos

Durante el medio tiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny interactuó directamente con Víctor Villa sobre el escenario del Levi’s Stadium, como si se tratara de una esquina cualquiera de Los Ángeles. El gesto tuvo una lectura política y cultural clara: dignificar un oficio que suele ser invisibilizado o perseguido por autoridades locales.

La escena también funcionó como un puente simbólico entre Puerto Rico y México, dos culturas que han construido buena parte de la identidad latina en Estados Unidos. En uno de los eventos con mayor audiencia global, el artista colocó a un taquero al nivel de las grandes estrellas del entretenimiento.

Tacos y una bandera, otro de los guiños de Bad Bunny a México. (Capturas de pantalla)

El mensaje de Víctor Villa tras el Super Bowl

Tras el evento, Víctor Villa compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, donde dedicó el momento a su familia y a la comunidad migrante. En su publicación escribió:

“A mi querido amigo Benito, gracias por hacerme salir a la cancha contigo y darme la oportunidad de representar a mi gente al más alto nivel. Gracias @badbunnypr. Este momento pasará a la historia y es algo que nunca olvidaré. Este fue para todos los mexicanos. Este fue para todos los latinos. Este fue para todos los inmigrantes”, expresó Villa.

En otro mensaje, el taquero subrayó el significado personal de su participación: “Como mexicoamericano de primera generación, nacido y criado en Los Ángeles, fue un honor representar a mi raza y a todos los taqueros del mundo”.

Víctor Villa compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. (@villastacoslosangeles / Instagram)

De puesto local a símbolo cultural

La presencia de Villa’s Tacos en el Super Bowl LX convirtió a Víctor Villa en algo más que un emprendedor exitoso. Su imagen quedó asociada a una narrativa de resistencia, identidad y orgullo migrante, amplificada por uno de los artistas latinos más influyentes del mundo.

En 2026, Villa pasó de ser un referente gastronómico en Highland Park a un símbolo nacional, demostrando que la autenticidad y el respeto por el origen pueden abrir espacios incluso en los escenarios más exclusivos del planeta.