México

Vinculan a proceso a cuatro miembros de la Guardia Civil de Michoacán por extorsión

Los agentes exigieron dinero a sujetos que viajaban en un auto, estos últimos siguieron a los uniformados para denunciarlos

Agentes exigieron dinero a los tripulantes de un auto (Guardia Civil Michoacán)

Las autoridades de Michoacán informaron sobre la medida de vinculación a proceso en contra de cuatro agentes de la Guardia Civil estatal por su presunta relación con actividades de extorsión en contra de personas que viajaban en un auto.

El 5 de febrero la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán publicó un informe sobre la situación jurídica de cuatro elementos de seguridad que presuntamente habrían participado en una acción de extorsión registrada el pasado 23 de enero.

Las personas investigadas son identificadas como Alejandro “N”, Carlos Omar “N”, Rodolfo Antonio “N” y José Luis “N”. Dichos sujetos habrían participado en una supuesta inspección de rutina a personas que viajaban en un vehículo.

Civiles persiguen a elementos de seguridad tras pago irregular

“Durante la intervención, los uniformados señalaron a las víctimas que su licencia de conducir era apócrifa y que el vehículo contaba con reporte de robo; no obstante, les exigieron una cantidad de dinero a cambio de permitirles continuar su camino”, es parte del reporte oficial.

(Foto: Twitter@GC_Michoacan)

Si bien los tripulantes de la unidad revisada pagaron a los uniformados también le dieron seguimiento a la patrulla en la que se movían los agentes.

Realizaron lo anterior con el objetivo de pedir ayuda a elementos de la policía, acusando de extorsión a los agentes mencionados. Estas acciones derivaron en la puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de las cuatro personas señaladas.

Durante la audiencia el juez determinó que hay elementos para vincular a proceso a los elementos de la Guardia Civil.

Procesan a colombiano capturado en Michoacán

En otras acciones, el pasado 2 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de un hombre de origen colombiano identificado como Jersoon”N".

Jersoon 'N' fue capturado por elementos militares (FGR) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicho hombre fue procesado por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud en las modalidades de posesión de cocaína, metanfetamina y marihuana con fines de venta, así como portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Reportes de inteligencia indican que el sujeto capturado como parte de las acciones del Plan Michoacán en el poblado de Zirahuén, en el municipio de Salvador Escalante, podría estar relacionado con el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras que el pasado 30 de enero fue vinculado a proceso César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, identificado como líder de Los Blancos de Troya. Dicho sujeto es investigado por su presunta participación en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

Temas Relacionados

MichoacánGuardia CivilExtorsiónmexico-noticias

