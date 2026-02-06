México

Balacera en inmediaciones del centro de Monterrey deja al menos siete personas lesionadas

Lo anterior generó una fuerte movilización de agentes de seguridad

Autoridades ya revisan la
Autoridades ya revisan la cámaras de seguridad para conseguir información de los responsables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 5 de febrero fue reportada una balacera en inmediaciones del centro de Monterrey, Nuevo León que dejó como resultado al menos siete personas lesionadas, según los primeros informes.

Los individuos heridos no tendrían heridas consideradas de gravedad. Información preliminar indica que jóvenes armados serían los responsables de las acciones violentas.

Fue en la avenida Juárez que fueron registradas las detonaciones de arma de fuego, lo cual generó movilización por parte de los servicios de emergencia.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran a algunas de las personas heridas siendo atendidas por elementos de seguridad y de Protección Civil.

Parte del movimiento de los
Parte del movimiento de los agentes (Especial)

Al sitio llegó el titular de la Secretaria de Seguridad de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, quien detalló que las detonaciones fueron realizadas mientras los implicados estaban en medio de la multitud, lo que derivó en las personas heridas.

“Se encuentran aproximadamente cuatro personas, empiezan a discutir y hay detonaciones”, comentó el funcionario, quien además agregó que ninguna lesión es de gravedad, pues fueron registradas heridas, una en una muñeca, otra en el antebrazo, entre otras parte del cuerpo.

Revisan cámaras de vigilancia

Hasta el momento no han sido reportadas detenciones de personas que pudieran estar relacionadas con las detonaciones.

Traslado de una de las
Traslado de una de las personas heridas (Especial)

De igual manera, el funcionario agregó que ya cuentan con las grabaciones realizadas por el C4 para tener imágenes de los sujetos, material que podrá ser complementado con videos de particulares para realizar las averiguaciones.

Las grabaciones además muestran los puntos hacia donde los responsables de la balacera huyeron, por lo que fue implementado un despliegue por parte de agentes de seguridad para tratar de hallarlos.

Por su parte, al lugar llegaron ambulancias para realizar el traslado de las personas heridas. El lugar fue acordonado y la vía cerrada para permitir las primeras diligencias.

Otra balacera en el centro de Monterrey

Cabe recordar que el pasado 22 de enero fueron registradas detonaciones de arma de fuego en el centro de Monterrey, hechos que dejaron como resultado tres personas lesionadas.

Fue en el cruce de las calles 5 de Mayo y Colegio Civil, las personas heridas fueron llevadas al Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González.

Los individuos lesionados fueron identificados como Juan Alberto, de 25 años de edad, así como Adrián Galván y Carlos Alberto de 37 años cada uno. Dos de ellos son los que estuvieron involucrados en el conflicto.

De manera similar a lo ocurrido recientemente, en dicha ocasión fue reportado que los balazos derivaron de una confrontación que fue escalando hasta que uno de los sujetos sacó una pistola y amenazó a los demás. A pesar de que fue desarmado el arma sí fue activada.

