Seguridad del Estado de Jalisco tomó el control de la vigilancia pública de Tequila tras detención de alcalde y funcionarios

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco tomó el control de la seguridad pública de Tequila tras la detención del alcalde Diego Rivera Navarro y otros funcionarios municipales el 5 de febrero de 2026.

La detención del alcalde y tres altos funcionarios (el director de Seguridad Pública, el de Catastro y Predial, y el de Obras Públicas) se realizó como parte del “Operativo Enjambre” a nivel federal, en respuesta a denuncias por extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado (específicamente el CJNG).

Como medida inmediata, la Secretaría de Seguridad del Estado asumió la vigilancia del municipio. Se indicó que se valoraría el desarme de los oficiales de la policía municipal durante la revisión correspondiente. Las fuerzas federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, también mantienen presencia y realizan operaciones en la zona para combatir actividades delictivas.

Información en desarrollo...