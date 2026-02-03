México

La proteína poco conocida que se produce en los riñones y es clave para prevenir el envejecimiento, según la ciencia

Un hallazgo científico revela cómo una molécula producida en los riñones podría proteger tu organismo de los efectos de la edad

Algunos factores como la dieta
Algunos factores como la dieta y el ejercicio impactan en la producción de esta proteína, que expertos relacionan con una vida más plena.

Pese a su función ampliamente reconocida en la filtración de desechos y el equilibrio de líquidos, los riñones cumplen un papel menos conocido, pero crucial, en la prevención del envejecimiento.

Investigaciones recientes han demostrado que estos órganos participan en la producción de moléculas esenciales para la longevidad y la protección celular, entre las cuales destaca llamada la proteína Klotho.

Este hallazgo revela una dimensión poco explorada de la salud renal, vinculada directamente con el proceso de envejecimiento y la aparición de enfermedades asociadas a la edad.

Los riñones aportan un rol
Los riñones aportan un rol clave en la producción de la proteína Klotho, esencial para la longevidad y la protección celular.

Qué es la proteína klotho y por qué es clave para el envejecimiento

Como mencionamos, aunque practicamente desconocida para la población general, la proteína Klotho comienza ser estudiada como una molécula clave en la regulación del envejecimiento biológico.

Se produce principalmente en los riñones y, en menor medida, en otros órganos como el cerebro y el páncreas. Existen diferentes formas de la proteína Klotho, pero la más estudiada es la α-Klotho.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Frontiers, los siguientes son algunos de los aspectos más importantes al respecto de esta proteína:

Funciones principales de la proteína Klotho:

  • Actúa como co-receptor para el factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF23), regulando el equilibrio de fosfato y vitamina D en el organismo.
  • Modula vías celulares involucradas en la inflamación, el estrés oxidativo, la senescencia y la apoptosis, como TGF-β, IGF-1, Wnt y NF-κB.
  • Inhibe procesos de fibrosis en órganos como riñón, corazón y pulmón.
  • Favorece la actividad de enzimas antioxidantes y protege a las células del daño oxidativo.

Relación con el envejecimiento:

  • Los niveles de Klotho disminuyen con la edad y con enfermedades crónicas como insuficiencia renal, diabetes y enfermedades neurodegenerativas.
  • La deficiencia de Klotho se asocia con una serie de alteraciones vinculadas al envejecimiento: disminución de la función cognitiva, calcificación vascular, hipertrofia cardíaca, atrofia y fibrosis multiorgánica, entre otras.
  • En modelos animales, la sobreexpresión de Klotho extiende la vida útil, mientras que su ausencia provoca un fenotipo de envejecimiento acelerado.
  • Klotho limita la acumulación de especies reactivas de oxígeno y reduce la inflamación sistémica, dos factores clave en el envejecimiento celular.

Importancia clínica y terapéutica:

  • La proteína Klotho se estudia como biomarcador de envejecimiento y susceptibilidad a enfermedades relacionadas con la edad.
  • Se investiga como posible diana terapéutica para retrasar o prevenir enfermedades cardiovasculares, renales, neurodegenerativas y metabólicas asociadas a la edad.
  • Existen datos preliminares sobre la utilidad de la Klotho recombinante y sobre moduladores de su expresión para proteger órganos y mejorar la longevidad.
Investigaciones señalan que la deficiencia
Investigaciones señalan que la deficiencia de Klotho provoca fibrosis multiorgánica, calcificación vascular y acelera el daño en tejidos vitales.

Cómo mantener altos niveles de la proteína klhoto para prevenir el envejecimiento

Diversos estudios sugieren que mantener niveles adecuados de la proteína Klotho puede retrasar procesos vinculados al envejecimiento y favorecer la salud general.

Aunque la investigación sobre intervenciones directas aún está en desarrollo, existen varias estrategias que pueden contribuir al mantenimiento o incremento de la expresión de Klotho:

  • Control de la salud renal: Los riñones son la principal fuente de Klotho en el organismo. Mantener una función renal óptima mediante el control de la presión arterial, el manejo de enfermedades crónicas y la reducción del consumo de sal favorece la producción de esta proteína.
  • Ejercicio físico regular: La actividad física moderada y constante se asocia con mayores niveles de Klotho circulante y mejor función metabólica.
  • Dieta equilibrada: Una alimentación rica en frutas, verduras, antioxidantes y baja en fósforo contribuye a preservar la función renal y puede estimular la expresión de Klotho.
  • Control de la vitamina D y el fósforo: El equilibrio entre vitamina D y fósforo es fundamental, ya que el exceso de fósforo puede reducir los niveles de Klotho, mientras que la vitamina D adecuada puede favorecer su producción.
  • Evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol: Estas sustancias afectan la función renal y favorecen los procesos inflamatorios, lo que puede disminuir la expresión de Klotho.
  • Prevención y manejo de enfermedades crónicas: Controlar condiciones como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares ayuda a mantener la integridad renal y, con ella, la producción de Klotho.
Los niveles bajos de la
Los niveles bajos de la proteína Klotho se asocian a un aumento del riesgo de enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y envejecimiento acelerado.

Actualmente, la suplementación directa con Klotho o el uso de moduladores farmacológicos está en fase experimental y no se encuentra disponible para uso clínico generalizado.

La investigación médica continúa evaluando nuevos métodos para potenciar de forma segura la presencia de esta proteína en el organismo.

