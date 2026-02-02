Ni café ni bebidas energéticas: los hábitos que te ayudan a mantener altos niveles de energía durante el día

Los cambios en el descanso y la alimentación ayudan a combatir el cansancio y motivar el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener niveles óptimos de energía a lo largo del día no depende únicamente del consumo de café o bebidas estimulantes.

Diversos hábitos relacionados con el descanso, la alimentación y el estilo de vida pueden marcar la diferencia en el bienestar físico y mental.

Adoptar rutinas saludables permite afrontar las actividades diarias con mayor vitalidad, concentración y ánimo, sin recurrir a la cafeína como recurso principal.

Con pequeñas acciones y cambios sostenidos, es posible mantener el rendimiento y la motivación durante toda la jornada.

Más allá del café existen hábitos que son indispensables para tener enegía a lo largo del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más alla del café: cuáles son los hábitos que te ayudan a mantener altos niveles de energía durante el día

Varios hábitos pueden contribuir a mantener niveles de energía estables a lo largo del día, sin depender del consumo de café u otros estimulantes. Entre los más recomendados destacan:

Dormir lo suficiente: Mantener una rutina de sueño regular y asegurar entre 7 y 9 horas de descanso nocturno favorece la recuperación física y mental.

Desayunar equilibrado: Iniciar el día con un desayuno que combine proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables ayuda a evitar bajones de energía.

Hidratarse bien: Beber agua durante el día previene la deshidratación, que puede causar fatiga y falta de concentración.

Realizar actividad física: Incorporar ejercicio moderado, como caminar o estirarse, estimula la circulación y la liberación de endorfinas.

Hacer pausas activas: Tomar descansos breves para moverse o respirar profundamente contribuye a mantener la concentración y el estado de alerta.

Consumir alimentos ricos en fibra y bajo índice glucémico: Elegir frutas, verduras, granos integrales y legumbres ayuda a mantener niveles de glucosa estables.

Limitar el consumo de azúcares simples: Evitar alimentos altamente azucarados previene picos y caídas bruscas de energía.

Gestionar el estrés: Practicar técnicas de relajación, meditación o respiración profunda ayuda a conservar la energía mental y emocional a lo largo del día.

Exponerse a la luz natural: Salir al aire libre o permitir la entrada de luz solar en el ambiente interior contribuye a regular el ritmo circadiano y el estado de ánimo.

La hidratación adecuada previene la fatiga y la dispersión mental, elementos esenciales para el bienestar físico y mental diario.

Adoptar estos hábitos favorece un estado de energía más constante y sostenido, promoviendo el bienestar físico y mental sin recurrir a estimulantes.