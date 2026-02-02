México

Ni café ni bebidas energéticas: los hábitos que te ayudan a mantener altos niveles de energía durante el día

Las pequeñas acciones diarias permiten disfrutar bienestar y vitalidad con mayor naturalidad

Guardar
Los cambios en el descanso
Los cambios en el descanso y la alimentación ayudan a combatir el cansancio y motivar el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener niveles óptimos de energía a lo largo del día no depende únicamente del consumo de café o bebidas estimulantes.

Diversos hábitos relacionados con el descanso, la alimentación y el estilo de vida pueden marcar la diferencia en el bienestar físico y mental.

Adoptar rutinas saludables permite afrontar las actividades diarias con mayor vitalidad, concentración y ánimo, sin recurrir a la cafeína como recurso principal.

Con pequeñas acciones y cambios sostenidos, es posible mantener el rendimiento y la motivación durante toda la jornada.

Más allá del café existen
Más allá del café existen hábitos que son indispensables para tener enegía a lo largo del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más alla del café: cuáles son los hábitos que te ayudan a mantener altos niveles de energía durante el día

Varios hábitos pueden contribuir a mantener niveles de energía estables a lo largo del día, sin depender del consumo de café u otros estimulantes. Entre los más recomendados destacan:

  • Dormir lo suficiente: Mantener una rutina de sueño regular y asegurar entre 7 y 9 horas de descanso nocturno favorece la recuperación física y mental.
  • Desayunar equilibrado: Iniciar el día con un desayuno que combine proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables ayuda a evitar bajones de energía.
  • Hidratarse bien: Beber agua durante el día previene la deshidratación, que puede causar fatiga y falta de concentración.
  • Realizar actividad física: Incorporar ejercicio moderado, como caminar o estirarse, estimula la circulación y la liberación de endorfinas.
  • Hacer pausas activas: Tomar descansos breves para moverse o respirar profundamente contribuye a mantener la concentración y el estado de alerta.
  • Consumir alimentos ricos en fibra y bajo índice glucémico: Elegir frutas, verduras, granos integrales y legumbres ayuda a mantener niveles de glucosa estables.
  • Limitar el consumo de azúcares simples: Evitar alimentos altamente azucarados previene picos y caídas bruscas de energía.
  • Gestionar el estrés: Practicar técnicas de relajación, meditación o respiración profunda ayuda a conservar la energía mental y emocional a lo largo del día.
  • Exponerse a la luz natural: Salir al aire libre o permitir la entrada de luz solar en el ambiente interior contribuye a regular el ritmo circadiano y el estado de ánimo.
La hidratación adecuada previene la
La hidratación adecuada previene la fatiga y la dispersión mental, elementos esenciales para el bienestar físico y mental diario.

Adoptar estos hábitos favorece un estado de energía más constante y sostenido, promoviendo el bienestar físico y mental sin recurrir a estimulantes.

Temas Relacionados

caféhábitossaludbienestarmexico-noticias

Más Noticias

Rockout: fecha, ciudad, primeros confirmados y todo sobre el nuevo festival de rock y ska

El evento no apelará a la nostalgia, se centra en la contracultura

Rockout: fecha, ciudad, primeros confirmados

Se incendia auto de Ricardo Peralta y César Doroteo en medio del desierto y los influencers quedan ‘en shock’

‘Pepe y Teo’ relataron cómo un incendio repentino destruyó su camioneta y pertenencias rumbo a Mexicali

Se incendia auto de Ricardo

¿Por qué no hay clases mañana? este día termina el megapuente de la SEP

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria dispusieron de cuatro días libres

¿Por qué no hay clases

Intelectuales y sacerdotes se reúnen en el Segundo Diálogo Nacional por la Paz

La articulación de alianzas multisectoriales y compromisos permite proyectar nuevos liderazgos comunitarios y alternativas de inclusión para jóvenes y víctimas

Intelectuales y sacerdotes se reúnen

Resultados Sorteo Zodiaco 1733 Lotería Nacional 1 de febrero de 2026: premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

Resultados Sorteo Zodiaco 1733 Lotería
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a tres

Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del Cártel del Golfo en San Luis Potosí

Aseguran más de 120 mil dosis de droga en Guanajuato tras reporte de sujetos armados

Rocha Moya anuncia megaproyecto en Concordia tras secuestro de mineros

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Rockout: fecha, ciudad, primeros confirmados

Rockout: fecha, ciudad, primeros confirmados y todo sobre el nuevo festival de rock y ska

Se incendia auto de Ricardo Peralta y César Doroteo en medio del desierto y los influencers quedan ‘en shock’

Yordi Rosado aprovecha cancelación de ‘Enrollados’ para realizarse doble cirugía: “Está complicada”

Pepe Aguilar le da ‘Like’ a polémico comentario contra Cazzu

“Mi querido Pietro”, Emilio Azcárraga Jean se despide de Pedro Torres, uno de sus productores estrella

DEPORTES

Real Betis confirma a Álvaro

Real Betis confirma a Álvaro Fidalgo como su nuevo refuerzo: América agradece al “Maguito” con emotivo mensaje

Álvaro Fidalgo se va del América: así fue la despedida que dedicó a la afición

David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”

Raúl Jiménez llega a 100 partidos en el Fulham y lo celebra con un gol ante el Manchester United

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia