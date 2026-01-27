Mensajes atribuidos al CJNG en Uruapan son para causar desprestigio a su administración, asegura Grecia Quiroz

Quiroz ofreció una conferencia de prensa (Cuartoscuro)

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, aseguró que actualmente su administración enfrenta una “guerra sucia” y acciones de desprestigio. Lo anterior tras ser cuestionada sobre la colocación de mensajes, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Durante una conferencia de prensa el 26 de enero, Quiroz comentó que si sus adversarios políticos son capaces de asesinar a Carlos Manzo, también podrían car en acciones de desprestigio

Si bien Grecia Quiroz está a la espera de las averiguaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), también señala que: "hay muchos indicios que puede ser por este tema de guerra sucia hacia este gobierno".

Agregó que se comunicó con el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, pues en el material hallado en Uruapan aparecen nombres y fotografías de funcionarios que son acusados de diversos delitos, entre las personas está el apellido Jiménez.

Quiroz fue cuestionada sobre el material hallado un día antes. Crédito: Facebook/Grecia Quiroz

“Una de las personas que aparece ahí en la manta, pues es el tema del coronel Jiménez. Es un tema que yo he dejado claro, que estoy dejando en manos de la fiscalía que hagan las indagaciones correspondientes y que si hay algo que él tenga que pagar. Todos hemos estado dispuestos y abiertos a que se nos investigue", comentó la mandataria.

Grecia Quiroz añadió que ningún funcionario se ha negado a presentarse con las autoridades correspondientes cuando se ha requerido y que ella ha dado la indicación de que deben acceder a las averiguaciones y en caso de ser hallados responsables entonces será contra ellos todo el peso de la ley.

Los narcomensajes

Por su parte, fotografías de los mensajes amenazantes circularon en redes sociales. Dicho material muestra la fotografía de cinco personas y fue atribuida al CJNG.

Según los diversos mensajes hallados en Uruapan, los funcionarios estarían involucrados con un grupo delictivo.

Reportes de medios locales indican que el material fue hallado en en el puente a desnivel del Boulevard Industrial y Libramiento Oriente, por fuera del Parque Nacional, en la calzada Fray Juan de San Miguel y el cerrito de la colonia Emiliano Zapata, en la barda del aeropuerto.

Cabe recordar que en Michoacán ha sido registrada la presencia del también llamado cártel de las cuatro letras. A mediados de enero fueron arrestados siete individuos que serían integrantes del grupo referido.

Operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales en Michoacán permitieron la captura de siete presuntos integrantes del CJNG. (SSP Michoacán)

Fue en el municipio de Huetamo que elementos de seguridad realizaron cateos simultáneos en seis inmuebles al parecer relacionados con el CJNG y que dieron el aseguramiento de tres hombres y cuatro mujeres, además de:

8 armas de fuego de distintos calibres

cartuchos útiles

equipo táctico

83 cajas, 26 bolsas y un costal con marihuana

24 bolsas de plástico con metanfetamina

cinco animales en cautiverio

cuatro vehículos

tres máquinas tragamonedas.