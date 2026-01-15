Entra en vigor reforma impulsada por Sheinbaum que armoniza 17 leyes en favor de los derechos de las mujeres

La reforma de igualdad sustantiva fue ratificada en el Senado como paso crucial para su entrada en vigor. Crédito: Jesús Avilés

El marco legal para la igualdad de género en México dio un paso clave.

Este jueves, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que armoniza 17 ordenamientos jurídicos en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, una reforma de amplio alcance que entrará en vigor mañana viernes 16 de enero.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y busca traducir en acciones concretas el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y a la igualdad real de oportunidades.

El decreto deriva del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 2025 y posteriormente avalado por el Senado.

El Senado avaló el dictamen que armoniza 17 leyes en materia de igualdad de género. (Foto: Senado de la República)

Con esta reforma, el Estado mexicano fortalece su andamiaje jurídico para garantizar que la igualdad no se quede solo en el papel, sino que tenga efectos tangibles en la vida cotidiana de millones de mujeres, niñas y adolescentes.

La modificación legal actualiza leyes clave en ámbitos como educación, salud, trabajo, desarrollo social, vivienda, cultura y seguridad social.

También incorpora cambios en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como en legislaciones laborales y de protección social, con el objetivo de eliminar vacíos normativos que históricamente han limitado el acceso efectivo de las mujeres a sus derechos.

Un decreto con enfoque en las mujeres y la protección integral

La reforma pone en el centro a las mujeres, niñas y adolescentes, al establecer un marco reforzado de obligaciones para prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia de género.

Activistas promueven la igualdad de salario entre hombres y mujeres- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, armoniza la legislación vigente para asegurar que ninguna mujer vea menoscabados sus derechos por razones de edad, condición social, lugar de residencia o tipo de empleo.

El decreto también se alinea con la reforma constitucional del 15 de noviembre de 2024, que incorporó de manera explícita la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la erradicación de la brecha salarial por razones de género, así como con la creación de la Secretaría de las Mujeres. Con ello, se busca una acción estatal más coordinada y efectiva.

Entre los principales alcances de la reforma destacan:

Garantizar el acceso efectivo de las mujeres a derechos fundamentales como educación, salud, trabajo y vivienda .

Fortalecer la prevención y atención de la violencia de género en distintos ámbitos.

Incorporar la perspectiva de género en políticas públicas y procedimientos institucionales .

Avanzar en la eliminación de la brecha salarial y la discriminación laboral.

Igualdad sustantiva: más allá de la ley escrita

La igualdad sustantiva va más allá de reconocer los mismos derechos para todas las personas. Implica crear las condiciones reales para que esos derechos puedan ejercerse plenamente.

Desde Palacio Nacional, se llevó a cabo la firma de la Reforma de igualdad sustantiva | Foto: Presidencia

Esto requiere acciones del Estado para eliminar barreras estructurales, sociales y culturales que generan desigualdad, así como políticas que apunten a la igualdad de resultados y no solo a la igualdad formal.

En la práctica, significa promover salarios iguales por trabajos de igual valor, garantizar ambientes educativos libres de discriminación y asegurar la participación plena de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones.

Los desafíos persistentes para las mujeres en México

La reforma llega en un contexto marcado por profundas desigualdades. En México, las mujeres ganan en promedio menos que los hombres por trabajos similares, enfrentan una doble carga de trabajo no remunerado en el hogar y viven altos niveles de violencia de género.

Se refuerza la legislación para que mujeres y hombres reciban remuneración equitativa. Foto: Cuartoscuro

Más del 60% ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y persisten barreras en el acceso a servicios de salud, educación en áreas STEM y puestos de liderazgo.

Si bien el decreto no resuelve por sí solo estos problemas, representa un paso decisivo para transformar el marco legal y sentar las bases de una igualdad sustantiva que impacte de forma real y duradera en la vida de las mujeres.