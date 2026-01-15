México

Entra en vigor reforma impulsada por Sheinbaum que armoniza 17 leyes en favor de los derechos de las mujeres

El decreto incorpora medidas para garantizar la eliminación de la brecha salarial por razones de género

Guardar
La reforma de igualdad sustantiva
La reforma de igualdad sustantiva fue ratificada en el Senado como paso crucial para su entrada en vigor. Crédito: Jesús Avilés

El marco legal para la igualdad de género en México dio un paso clave.

Este jueves, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que armoniza 17 ordenamientos jurídicos en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, una reforma de amplio alcance que entrará en vigor mañana viernes 16 de enero.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y busca traducir en acciones concretas el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y a la igualdad real de oportunidades.

El decreto deriva del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 2025 y posteriormente avalado por el Senado.

El Senado avaló el dictamen
El Senado avaló el dictamen que armoniza 17 leyes en materia de igualdad de género. (Foto: Senado de la República)

Con esta reforma, el Estado mexicano fortalece su andamiaje jurídico para garantizar que la igualdad no se quede solo en el papel, sino que tenga efectos tangibles en la vida cotidiana de millones de mujeres, niñas y adolescentes.

La modificación legal actualiza leyes clave en ámbitos como educación, salud, trabajo, desarrollo social, vivienda, cultura y seguridad social.

También incorpora cambios en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como en legislaciones laborales y de protección social, con el objetivo de eliminar vacíos normativos que históricamente han limitado el acceso efectivo de las mujeres a sus derechos.

Un decreto con enfoque en las mujeres y la protección integral

La reforma pone en el centro a las mujeres, niñas y adolescentes, al establecer un marco reforzado de obligaciones para prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia de género.

Activistas promueven la igualdad de
Activistas promueven la igualdad de salario entre hombres y mujeres- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, armoniza la legislación vigente para asegurar que ninguna mujer vea menoscabados sus derechos por razones de edad, condición social, lugar de residencia o tipo de empleo.

El decreto también se alinea con la reforma constitucional del 15 de noviembre de 2024, que incorporó de manera explícita la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la erradicación de la brecha salarial por razones de género, así como con la creación de la Secretaría de las Mujeres. Con ello, se busca una acción estatal más coordinada y efectiva.

Entre los principales alcances de la reforma destacan:

  • Garantizar el acceso efectivo de las mujeres a derechos fundamentales como educación, salud, trabajo y vivienda.
  • Fortalecer la prevención y atención de la violencia de género en distintos ámbitos.
  • Incorporar la perspectiva de género en políticas públicas y procedimientos institucionales.
  • Avanzar en la eliminación de la brecha salarial y la discriminación laboral.

Igualdad sustantiva: más allá de la ley escrita

La igualdad sustantiva va más allá de reconocer los mismos derechos para todas las personas. Implica crear las condiciones reales para que esos derechos puedan ejercerse plenamente.

Desde Palacio Nacional, se llevó
Desde Palacio Nacional, se llevó a cabo la firma de la Reforma de igualdad sustantiva | Foto: Presidencia

Esto requiere acciones del Estado para eliminar barreras estructurales, sociales y culturales que generan desigualdad, así como políticas que apunten a la igualdad de resultados y no solo a la igualdad formal.

En la práctica, significa promover salarios iguales por trabajos de igual valor, garantizar ambientes educativos libres de discriminación y asegurar la participación plena de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones.

Los desafíos persistentes para las mujeres en México

La reforma llega en un contexto marcado por profundas desigualdades. En México, las mujeres ganan en promedio menos que los hombres por trabajos similares, enfrentan una doble carga de trabajo no remunerado en el hogar y viven altos niveles de violencia de género.

Se refuerza la legislación para
Se refuerza la legislación para que mujeres y hombres reciban remuneración equitativa. Foto: Cuartoscuro

Más del 60% ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y persisten barreras en el acceso a servicios de salud, educación en áreas STEM y puestos de liderazgo.

Si bien el decreto no resuelve por sí solo estos problemas, representa un paso decisivo para transformar el marco legal y sentar las bases de una igualdad sustantiva que impacte de forma real y duradera en la vida de las mujeres.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumDerechos de las MujeresIgualdad de GéneroBrecha SalarialReformaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de enero: desmienten incendio en metro Guelatao

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuál es el máximo de depósito mensual en efectivo sin pagar impuestos para el 2026

La autoridad fiscal especifica que cualquier monto depositado por encima del umbral establecido debe ser justificado ante un banco

Cuál es el máximo de

Cuándo y a qué hora se estrena en México “El caballero de los Siete Reinos”, la nueva serie del universo de Game Of Thrones

El mundo creado por George R. R. Martin se expande nuevamente en la televisión

Cuándo y a qué hora

Así fue como Andrea Legarreta le confesó a Erik Rubín que Luis Carlos Origel era su novio

La conductora de “Hoy” puso fin a los rumores y se sinceró sobre su nueva relación con el sobrino de Pepillo Origel tras casi tres años soltera

Así fue como Andrea Legarreta

¿Cuándo y a qué hora es el concierto gratuito del tributo a 31 minutos en la CDMX?

La emblemática música infantil se escuchará gratis en una tarde para reencontrarse con amigos y revivir recuerdos en la capital

¿Cuándo y a qué hora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Traka” y una

Cae “El Traka” y una estadounidense, personas ligadas al Cártel del Noreste con armamento y droga en Nuevo León

Cuáles son los vínculos de los hermanos Coronel, familia política de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el Cártel de Sinaloa

Así era el narcocampamento en Guerrero presuntamente operado por el hermano de Emma Coronel

Detienen a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahua

Cae “El Cubano”, figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa y encargado del tráfico de drogas a los EEUU

ENTRETENIMIENTO

Cuándo y a qué hora

Cuándo y a qué hora se estrena en México “El caballero de los Siete Reinos”, la nueva serie del universo de Game Of Thrones

Así fue como Andrea Legarreta le confesó a Erik Rubín que Luis Carlos Origel era su novio

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más populares de este día

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 15 de enero

¿Qué tan caro es entrenar en el gimnasio de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

DEPORTES

Selección Mexicana presenta convocatoria para

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por llegada de TKO al boxeo: “Los sueños de los jóvenes boxeadores se acabarán”

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

Henry Martín vuelve a entrenar con el América: ¿cuándo podría jugar de nuevo?