Cuáles son las mejores bebidas para acompañar la rosca de Reyes

Existen bebidas que combinan perfectamente con este pan tradicional. Foto: (iStock)

La rosca de Reyes es uno de los alimentos más representativos de la temporada decembrina y del inicio de año en México. Cada 6 de enero, familias, amigos y compañeros de trabajo se reúnen para partir este pan dulce de origen europeo, decorado con frutas cristalizadas y relleno, en algunos casos, de nata, crema o chocolate. Para disfrutar plenamente de su sabor, la elección de la bebida que la acompaña resulta fundamental.

Entre las opciones más tradicionales se encuentra el chocolate caliente, considerado el acompañante por excelencia de la rosca de Reyes. Su sabor intenso y su temperatura ayudan a equilibrar la dulzura del pan, además de brindar una sensación reconfortante, ideal para las bajas temperaturas propias de la temporada. Ya sea preparado con leche o con agua, el chocolate caliente sigue siendo un clásico en las mesas mexicanas.

Una amplia variedad de preparaciones pueden acompañar la tradicional partida de rosca en familia. Foto: (iStock)

Otra bebida ampliamente consumida es el atole, elaborado a base de maíz y aromatizado con vainilla, canela, chocolate o frutas. Su consistencia espesa y su sabor suave lo convierten en un complemento perfecto para la rosca, especialmente en reuniones familiares. Variantes como el champurrado o el atole de guayaba también son opciones populares que aportan un toque tradicional.

El café es otra de las bebidas favoritas para acompañar la rosca de Reyes, sobre todo entre los adultos. Un café americano, de olla o incluso un espresso ayuda a contrastar la dulzura del pan y realza sus sabores. El café de olla, preparado con canela y piloncillo, ofrece una experiencia más tradicional y aromática que armoniza muy bien con este pan festivo.

Para quienes prefieren bebidas más ligeras, el té representa una excelente alternativa. Infusiones como el té negro, el té chai o el té de canela combinan de manera equilibrada con la rosca, mientras que opciones herbales como manzanilla, hierbabuena o anís resultan ideales para quienes buscan una bebida más suave y digestiva.

Rosca de Reyes. Foto: (iStock)

En climas cálidos o para quienes buscan una opción fría, la leche es una elección sencilla pero efectiva, especialmente para niñas y niños. También pueden considerarse bebidas como el café frío o incluso un ponche de frutas, que aunque suele asociarse más con la Navidad, sigue siendo una opción válida durante la temporada de Reyes.

En reuniones más formales o nocturnas, algunas personas optan por bebidas como el vino espumoso o la sidra, que aportan un toque festivo al momento de partir la rosca. Sin embargo, estas opciones suelen reservarse para adultos y consumirse con moderación.

En conclusión, la rosca de Reyes puede acompañarse de una amplia variedad de bebidas, desde las más tradicionales hasta opciones modernas y ligeras. La elección dependerá del gusto de cada persona, el momento del día y el tipo de reunión, pero cualquiera de estas bebidas contribuye a hacer de esta tradición un momento especial y lleno de sabor.