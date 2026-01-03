México

Cuáles son las mejores bebidas para acompañar la rosca de Reyes

El 6 de enero se celebra en México el cierre de la temporada decembrina mediante la degustación de este pan dulce, al que se suman preparaciones calientes, frías y bebidas festivas

Guardar
Existen bebidas que combinan perfectamente
Existen bebidas que combinan perfectamente con este pan tradicional. Foto: (iStock)

La rosca de Reyes es uno de los alimentos más representativos de la temporada decembrina y del inicio de año en México. Cada 6 de enero, familias, amigos y compañeros de trabajo se reúnen para partir este pan dulce de origen europeo, decorado con frutas cristalizadas y relleno, en algunos casos, de nata, crema o chocolate. Para disfrutar plenamente de su sabor, la elección de la bebida que la acompaña resulta fundamental.

Entre las opciones más tradicionales se encuentra el chocolate caliente, considerado el acompañante por excelencia de la rosca de Reyes. Su sabor intenso y su temperatura ayudan a equilibrar la dulzura del pan, además de brindar una sensación reconfortante, ideal para las bajas temperaturas propias de la temporada. Ya sea preparado con leche o con agua, el chocolate caliente sigue siendo un clásico en las mesas mexicanas.

Una amplia variedad de preparaciones
Una amplia variedad de preparaciones pueden acompañar la tradicional partida de rosca en familia. Foto: (iStock)

Otra bebida ampliamente consumida es el atole, elaborado a base de maíz y aromatizado con vainilla, canela, chocolate o frutas. Su consistencia espesa y su sabor suave lo convierten en un complemento perfecto para la rosca, especialmente en reuniones familiares. Variantes como el champurrado o el atole de guayaba también son opciones populares que aportan un toque tradicional.

El café es otra de las bebidas favoritas para acompañar la rosca de Reyes, sobre todo entre los adultos. Un café americano, de olla o incluso un espresso ayuda a contrastar la dulzura del pan y realza sus sabores. El café de olla, preparado con canela y piloncillo, ofrece una experiencia más tradicional y aromática que armoniza muy bien con este pan festivo.

Para quienes prefieren bebidas más ligeras, el representa una excelente alternativa. Infusiones como el té negro, el té chai o el té de canela combinan de manera equilibrada con la rosca, mientras que opciones herbales como manzanilla, hierbabuena o anís resultan ideales para quienes buscan una bebida más suave y digestiva.

Rosca de Reyes. Foto: (iStock)
Rosca de Reyes. Foto: (iStock)

En climas cálidos o para quienes buscan una opción fría, la leche es una elección sencilla pero efectiva, especialmente para niñas y niños. También pueden considerarse bebidas como el café frío o incluso un ponche de frutas, que aunque suele asociarse más con la Navidad, sigue siendo una opción válida durante la temporada de Reyes.

En reuniones más formales o nocturnas, algunas personas optan por bebidas como el vino espumoso o la sidra, que aportan un toque festivo al momento de partir la rosca. Sin embargo, estas opciones suelen reservarse para adultos y consumirse con moderación.

En conclusión, la rosca de Reyes puede acompañarse de una amplia variedad de bebidas, desde las más tradicionales hasta opciones modernas y ligeras. La elección dependerá del gusto de cada persona, el momento del día y el tipo de reunión, pero cualquiera de estas bebidas contribuye a hacer de esta tradición un momento especial y lleno de sabor.

Temas Relacionados

Día de ReyesBebidasRosca de Reyesmexico-noticias

Más Noticias

Guerrero registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de magnitud

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en San Marcos

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

¿Quién es Víctor Hugo Borja Aburto, nuevo titular de la Cofepris?

El cambio implica la salida de Armida Zúñiga y la llegada de Borja Aburto con el compromiso de impulsar la eficiencia regulatoria del organismo sanitario

¿Quién es Víctor Hugo Borja

Delfines quedan varados en costas de La Paz, BCS: turistas brindan apoyo para salvarlos

Trabajadores del malecón y visitantes entraron al mar para ayudar a orientar a estos animales rumbo a aguas más profundas

Delfines quedan varados en costas

Temblor en México hoy 3 de enero: suman más de mil réplicas del sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN tras el sismo ocurrido el pasado 2 de enero

Temblor en México hoy 3
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran en bolsas el cuerpo

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores no quiere “estar

Laura Flores no quiere “estar mal acompañada” tras polémica ruptura con Lalo Salazar

Raúl Rocha reafirma su liderazgo en Miss Universo en medio de rumores sobre la venta del certamen

Momo Guzmán explica por qué no le agradeció a Turbulence tras renunciar al personaje de “Burrita Burrona”

Angélica Vale no iba a ser la protagonista de “La fea más bella”, revela productora: “Queremos una bonita”

José Eduardo Derbez publica sarcástico comentario tras sismo en Guerrero hoy 2 de enero

DEPORTES

Canelo Álvarez responde a la

Canelo Álvarez responde a la FIB sobre pelear por el campeonato mundial contra Osleys Iglesias

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

Este es el jugador que sería “sacrificado” de Cruz Azul por el fichaje de Agustín Palavecino

Toluca hace oficial la llegada de Sebastián Córdova: con este video presentaron al jugador

Reportan que Ettson Ayón dejaría el Club León para llegar al FC Juárez