Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes serán los primeros adultos mayores en recibir el pago con aumento?

El primer depósito llegará con un aumento respecto al monto vigente en 2025; aunque la cifra oficial aún no se confirma

El arranque de 2026 marcará el inicio del primer pago del año de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los principales apoyos económicos del Gobierno de México.

Este depósito será relevante no solo por tratarse del primer bimestre del año, sino porque incorporará un incremento al monto que reciben los beneficiarios, como parte de la política de fortalecimiento de los programas sociales.

Aunque el monto definitivo aún no ha sido publicado de manera oficial, autoridades federales han reiterado que el ajuste para 2026 será superior a la inflación estimada, la cual se calcula en alrededor de 3.8 por ciento.

Esto implica que el apoyo económico para los adultos mayores mantendrá su poder adquisitivo y tendrá un crecimiento real frente al aumento de precios.

Aumento previsto para la Pensión Bienestar en 2026

Actualmente, la pensión para adultos mayores es de 6 mil 200 pesos bimestrales. Con base en las proyecciones inflacionarias, el primer pago de 2026 podría ubicarse alrededor de los 6 mil 436 pesos, aunque esta cifra deberá ser confirmada por las autoridades una vez que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El primer depósito de 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores corresponderá al bimestre enero-febrero e incluirá un aumento en el monto

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que los programas sociales no deben perder valor real y que, por el contrario, deben crecer por encima de la inflación. En ese mismo sentido, la Secretaría del Bienestar ha reiterado que los incrementos se reflejarán desde el primer depósito del año.

¿Quiénes recibirán primero el pago con aumento?

Como ocurre de manera habitual, la dispersión de la Pensión Bienestar se realizará mediante un calendario escalonado y alfabético. Esto significa que los primeros adultos mayores en recibir el pago con aumento en 2026 serán aquellos cuyo primer apellido comience con la letra “A”.

Posteriormente, los depósitos continuarán de forma progresiva con las siguientes letras del abecedario hasta concluir con los apellidos que inician con la “Z”. Este esquema se aplica para evitar aglomeraciones en sucursales bancarias y garantizar una entrega ordenada de los recursos.

El pago corresponde al primer bimestre del año, es decir, enero-febrero, y se realizará en los primeros días de enero, conforme al calendario oficial que será publicado por la Secretaría del Bienestar.

¿Cómo se realiza el depósito?

El apoyo económico se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día del depósito a retirar el dinero. Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar su saldo con calma y hacer uso de los recursos de manera segura.

Además, se sugiere mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para conocer el calendario exacto de pagos y evitar caer en información falsa o fraudes relacionados con supuestos adelantos de depósito.

Un apoyo clave para millones de personas

La Pensión del Bienestar para adultos mayores beneficia a más de 12 millones de personas en todo el país y se ha consolidado como uno de los pilares de la política social federal. El aumento previsto para 2026 busca fortalecer la economía de los hogares encabezados por personas mayores y brindar mayor estabilidad en un contexto de inflación.

El primer depósito de 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores corresponderá al bimestre enero-febrero e incluirá un aumento en el monto

En los próximos días, las autoridades federales darán a conocer los detalles finales del primer pago del año. Mientras tanto, los beneficiarios pueden anticipar que el depósito de enero llegará con un incremento y que los primeros en recibirlo serán, como cada año, quienes tengan apellido que inicia con la letra “A”.