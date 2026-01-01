México

El final de Stranger Things explota las redes sociales y divide a los fans mexicanos: “Como cierre de telenovela”

El desenlace de la serie generó opiniones encontradas y confesiones emotivas en México; así vivieron el adiós a Hawkins

Stranger Things 5 - episodio
Stranger Things 5 - episodio final (Captura: Netflix)

Después de casi una década de aventuras, monstruos y nostalgia ochentera, Stranger Things llegó a su conclusión definitiva. El desenlace de la serie, que se vivió como un fenómeno colectivo desde los hogares, provocó una ola de comentarios entre los fans mexicanos, quienes recurrieron a las redes sociales para compartir sus emociones, críticas y recuerdos.

El resultado: un mosaico de opiniones encontradas que confirman el lugar especial que la serie ocupa en la cultura popular.

Opiniones divididas y emociones a flor de piel

Stranger Things 5 - episodio
Stranger Things 5 - episodio final (Netflix)

Al cierre de la saga, la comunidad mexicana se volcó a plataformas como X, Instagram y TikTok para comentar el episodio final. Para muchos, la despedida fue un golpe emocional.

“El final de Stranger Things fue perfecto? No. Aún así lloré con esta escena? Sí”, expresó un usuario, resumiendo el sentir de quienes, pese a las imperfecciones, encontraron motivos para la lágrima.

Otro comentario abundó en el mismo sentido: “No es una conclusión perfecta, pero sí es digna para todos los fans que amamos esta serie. Tocará decirle adiós a los personajes que tanto queremos”.

Sin embargo, no faltaron quienes compararon el desenlace con otros finales polémicos de la televisión: “El final de Stranger Things se siente tan final de Juego de Tronos, 10 años para esto?” escribió un espectador, poniendo sobre la mesa la inevitable comparación con el cierre de otras series icónicas.

Nostalgia, música y una generación que creció junto a Hawkins

(Netflix)
(Netflix)

El episodio final dejó espacio para la música y la nostalgia. “Tremendo final de Stranger Things. Me dieron Prince, Iron Maiden y Bowie... Lagrimas y lagrimas y si, elijo creer”, compartió un fan, haciendo referencia al sello musical que acompañó el viaje de Hawkins.

Para otros, el desenlace fue la oportunidad de ver a los personajes unidos: “La batalla final en Stranger Things podría tener sus pequeños fallos en los efectos, pero hace brillar a los personajes mientras trabajan en conjunto, realmente aquí los vimos unidos por última vez, y eso siempre lo recordaremos”.

El final también fue visto como un momento de transición generacional: “EL FINAL de Stranger Things es Emotivo, Bonito y Bien Ejecutado. Esa escena de la campaña final fue HERMOSA por todo lo que significa para la serie es un cierre para la generación de Mike y el resto, pero al mismo tiempo es un pase de estafeta para otra generación”.

Por supuesto, el adiós a Hawkins no convenció a todo el mundo. “Les quedó como final de telenovelita el último episodio de #StrangersThings5, una hora de epílogo y todos felices por siempre”, señaló un usuario, mientras que otro fue más contundente: “Los finales de serie magistrales se siguen contando con los dedos de las manos. No todas lo lograron, y hoy Stranger Things tampoco”.

En medio de la discusión, hubo espacio para la gratitud y la memoria compartida. “Más allá de toda la discusión sobre el final de Stranger Things, yo sí tengo algo muy especial que agradecerle a la serie: Hoy vi el episodio final con mi hija universitaria; cuando vimos juntos el primer capítulo de la primera temporada tenía 12 años”.

Un fenómeno que sobrevivió incluso a las caídas de Netflix

(Netflix)
(Netflix)

El impacto del episodio fue tal que, por segunda vez en el año, la plataforma de streaming se vio superada y presentó fallas temporales. Sin embargo, ni los errores técnicos ni las críticas lograron opacar el sentimiento general de despedida y celebración.

Con más de 34,5 millones de visualizaciones en la última semana de diciembre y un millón de asistentes en cines estadounidenses, Stranger Things cerró su ciclo como uno de los fenómenos televisivos más importantes de la era digital.

