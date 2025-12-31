México

AICM reanuda aterrizajes y despegues tras suspender operaciones casi tres horas por neblina

El banco de niebla también afectó la visibilidad en vialidades como Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’ (AICM), ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, informó que ya se reanudaron los aterrizajes tras suspender las operaciones por aproximadamente tres horas, debido a la presencia de un banco de niebla en la terminal aérea.

En su cuenta de X, el AICM indicó que los aterrizajes y despegues se realizan con normalidad desde las 09:16 horas; sin embargo, hicieron una llamado a que los pasajeros consulten con las aerolíneas el estatus de su vuelo.

“A partir de las 09:16 horas se normalizan los aterrizajes y despegues. Te sugerimos consultar con tu aerolínea el estatus de tu vuelo”, anunció a través de la red social.

El aeropuerto internacional suspendió todos los aterrizajes alrededor de las 6:00 de la mañana, debido a la presencia de un banco de niebla que se formó durante la madrugada y también afectó las vialidades cercanas al puerto aéreo.

En su momento, el AICM explicó a través de la misma red social, que la medida se implementó por motivos de seguridad y que los despegues se llevaron a cabo con normalidad.

“Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad Seguiremos informando”, escribió en la red social.

No obstante, usuarios de redes sociales respondieron a la publicación del AICM acusando retrasos en los despegues, lo que a su vez, presuntamente ha retrasado la salida de vuelos en el aeropuerto de Guadalajara.

De acuerdo con reportes del C5 de la Ciudad de México, la neblina también afectó la visibilidad en las vialidades cercanas al aeropuerto, como Circuito Interior, Norte 29, en la colonia Moctezuma 2da. sección.

En una segunda publicación, el C5 señaló que durante la mañana también se detectó un banco de niebla sobre Avenida 608 y Avenida 412, en la colonia San Juan de Aragón IV sección, haciendo un llamado a que los automovilistas tomen sus precauciones.

