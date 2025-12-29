México

Stranger Things continúa a la cabeza del top 10 Netflix México: las mejores series en streaming del momento

Luego de que se estrenara el volumen 2 de la quinta y última temporada, el público mexicano ha consolidado esta serie como una de las más vistas de la plataforma, entre otros títulos que también la están rompiendo

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí.

Netflix ha consolidado su presencia en la competencia por el streaming al impulsar la producción de series originales, muchas de las cuales han generado conversación sostenida durante semanas y han captado la atención de los usuarios.

Las grandes cadenas, a diferencia de décadas anteriores, han destinado recursos sin precedentes a la realización de series, en respuesta a un público que consume estos contenidos a una velocidad acelerada.

Aunque las series televisivas surgieron en la primera mitad del siglo XX, su relevancia ha crecido en medio de una oferta diversa de entretenimiento, donde películas, música, pódcast y otros formatos compiten por atraer a los espectadores a través de múltiples plataformas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix México

1. Stranger Things

Stranger Things temporada 5 se
Stranger Things temporada 5 se queda con el primer sitio del listado. (Créditos: Netflix)

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. Accidente

En un segundo, un trágico accidente transforma la vida de cuatro familias para siempre. Mientras que lidian con el dolor extremo, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza, la vida misma se encargará de demostrarles si existe la luz después de la oscuridad. (Crédito: Netflix)

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia sacuden a una unida comunidad y destrozan familias, amistades y corazones.

3. Emily en París

Emily Cooper enfrenta su mayor reto profesional en Roma, mientras la vida la lleva de regreso a París Crédito: (Netflix)

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

4. Cashman (캐셔로)

El k-drama "Cashman" domina el
El k-drama "Cashman" domina el cuarto sitio del listado mexicano. (Netflix)

Un hombre común hereda el don de una fuerza descomunal, pero un enemigo busca arrebatárselo. Lo peor es que cada vez que usa su superpoder, su cartera se resiente.

5. El niñero

En un momento de pánico, una ejecutiva contrata a un ranchero para que cuide de sus hijos. No se imagina que él pondrá a prueba sus ideas sobre los roles de género… y el amor (Netflix)

En un momento de pánico, una ejecutiva contrata a un ranchero para que cuide de sus hijos. No se imagina que él pondrá a prueba sus ideas sobre los roles de género y el amor.

6. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia.

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

7. El hombre contra el bebé (Man vs Baby)

"El hombre contra el bebé"
"El hombre contra el bebé" se queda con el séptimo sitio del listado en México. (Netflix)

¡Hacer de padre no es su fuerte! A pocos días de Navidad, el cuidador de un lujoso ático de Londres se topa con un gran contratiempo.. lidiar también con un bebé abandonado.

8. The Red Road

Protagonizada por Jason Momoa, "The
Protagonizada por Jason Momoa, "The Red Road" se queda con el octavo sitio del ranking. (Prime Video)

La tragedia fuerza a un exconvicto carismático y a un policía local bajo presión a confrontar los secretos que arrastran. Las vidas de ambos comienzan a desmoronarse con rapidez mientras la relación entre ellos se vuelve cada vez más intensa.

9. Record of Ragnarok

El anime "Record of Ragnarok"
El anime "Record of Ragnarok" se mete en el noveno sitio del listado. (Netflix)

Los humanos mortales deben vencer a los dioses todopoderosos en siete rondas.. o su existencia terminará para siempre. ¡Que comiencen las batallas de Ragnarok!

10. WWE SmackDown!

"WWE SmackDown" sigue siendo uno
"WWE SmackDown" sigue siendo uno de los mejores contenidos de la plataforma. (Captura de pantalla)

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (AFP/Sebastien Vuagnat)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

