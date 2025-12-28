Detienen a una mujer por secuestro en Chihuahua: envió videos extorsivos a un familiar que vive en EEUU

Las autoridades identificaron a una de varias personas involkkucradas en el secuestro de una mujer. (X: @SSPE_Chihuahua)

Una mujer identificada como Elizabeth “P”, fue arrestada como presunta participante en el secuestro de otra mujer en la colonia Francisco Villa de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la víctima estuvo retenida aproximadamente dos semanas.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE), el caso involucró la exigencia de un rescate al hermano de la víctima, quien reside en los Estados Unidos, a quien le solicitaron un pago para que ejecutaran la liberación de su familiar.

La detención de Elizabeth P. O. se realizó el 23 de diciembre de 2025 mediante una orden judicial por el delito de secuestro agravado. Las autoridades informaron que, tras ser presentada ante el juez, se le formuló imputación y se dictó prisión preventiva.

Las autoridades detuvieron a una presunta implicada en el secuestro de una mmujer en Ciudad Juárez. (FGE Chihuahua)

El secuestro según la investigación de la fiscalía

El pasado 26 de diciembre se determinó la vinculación a proceso como parte de la investigación dirigida por la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

De acuerdo con el expediente, el secuestro ocurrió el domingo 7 de diciembre de 2025, cuando Elizabeth P. O., junto a otros implicados —algunos ya identificados—, interceptó a la víctima, identificada con las iniciales M.C.C.

En ese momento, los responsables le retiraron su teléfono y la mantuvieron bajo vigilancia dentro de una vivienda ubicada en Ciudad Juárez.

Durante el cautiverio, los plagiarios obligaron a M.C.C. a grabar varios videos para que posteriormente estos materiales fueran enviados a su hermano, G.C.C., quien vive en Estados Unidos.

Según la información emitida por la fiscalía, el grupo utilizó estos videos para ejercer presión y exigirle sumas de dinero bajo amenazas de retener a su hermana o provocarle daño si no accedía a realizar la transferencia económica.

Como resultado de esta extorsión, se les depositaron cerca de 5 mil dólares en diferentes cuentas asociadas a los involucrados en el secuestro.

Las autoridades mantienen la investigación para dar con los responsables. (Imagen de Archivo/ Reuters/Daniel Becerril)

Pagos emitidos y posibles sanciones

Hasta el 14 de diciembre de 2025, los pagos fueron completados y ese mismo día, la víctima fue entregada a un hombre que la tuvo bajo resguardo hasta el 20 de diciembre, fecha en la que recuperó la libertad.

De acuerdo con la FGE, la investigación permanece activa con la identificación de otros posibles implicados y la continuación de las diligencias por parte de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas para esclarecer los hechos y llevar a todos los responsables ante la justicia.

De acuerdo con el Código Penal Federal, por este delito se impondrá una pena que va desde los seis meses hasta los tres años de prisión y de 25 a 100 días multa pero “si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas, la pena de prisión se incrementará de un mes más por cada día”.

Además, la misma ley establece que “la pena de prisión se aumentará hasta en una mitad cuando la privación de la libertad se realice con violencia, cuando la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta”.