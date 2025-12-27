México

Tamales de elote fáciles: receta exprés en licuadora con seis ingredientes

Las preparaciones a base de maíz tierno y técnicas ancestrales han mantenido vigente una preparación cuyo origen se remonta a la época azteca

La receta de tamal de elote utiliza ingredientes sencillos para un resultado auténtico.

El tamal de elote es uno de los grandes protagonistas de la cocina mexicana gracias a su sabor dulce, la textura suave y su aroma a maíz fresco.

Además, su preparación sencilla permite disfrutar de un postre o acompañamiento que recuerda la infancia y las reuniones familiares.

Sus múltiples versiones tienen un origen que se remonta a la época azteca. En aquel entonces, el maíz era un elemento central de la dieta y la cultura, y los tamales servían como platillo ritual, adaptándose con el paso del tiempo a los gustos dulces y salados.

El tamal de elote destaca en la gastronomía mexicana por su sabor dulce, textura suave y aroma a maíz fresco. (Maureen Evans)

Tamal de elote con 6 ingredientes

La receta de tamal de elote utiliza solo seis ingredientes principales y permite obtener tamales suaves, ligeramente dulces y con el grano de maíz como protagonista.

Durante el proceso se emplea técnicas tradicionales, como el uso de hojas de maíz hidratadas y la cocción al vapor, que garantizan un resultado auténtico y delicioso.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción al vapor: 40 minutos
  • Reposo: 5 minutos
  • Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

  • Seis elotes tiernos (con hojas)
  • Un cuarto de taza de mantequilla (a temperatura ambiente)
  • Un cuarto de taza de azúcar
  • Una cucharadita de polvo para hornear
  • Un cuarto de cucharadita de sal
  • Doce hojas de maíz (remojadas en agua caliente)
La receta tradicional de tamal de elote solo requiere seis ingredientes básicos para lograr un platillo auténtico y delicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tamal de elote, paso a paso

  1. Retirar cuidadosamente las hojas de los elotes procurando no romperlas y reservarlas en agua caliente hasta que se hidraten y sean flexibles.
  2. Desgranar los elotes utilizando un cuchillo afilado y colocar los granos en un recipiente.
  3. Licuar los granos de elote hasta obtener una pasta gruesa, sin añadir agua extra.
  4. En un tazón, batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
  5. Incorporar la pasta de elote, el polvo para hornear y la sal a la mezcla de mantequilla y azúcar. Mezclar hasta lograr una masa uniforme.
  6. Tomar una hoja de maíz hidratada y colocar dos cucharadas de la masa en el centro. Doblar los lados hacia el centro y luego la parte inferior hacia arriba, formando un paquete.
  7. Repetir el proceso con el resto de la masa y las hojas.
  8. Colocar los tamales en una vaporera, acomodándolos de manera vertical con las aberturas hacia arriba y cubriéndolos con hojas sobrantes.
  9. Cocinar al vapor durante unos 40 minutos o hasta que la masa se desprenda fácilmente de la hoja. Evitar abrir la tapa de la vaporera durante la cocción para no interrumpir el vapor.
  10. Dejar reposar los tamales cinco minutos antes de servirlos calientes. Asegurarse de que los tamales se enfríen ligeramente para que mantengan su forma.
  11. Se pueden acompañar con crema, queso fresco o una cucharadita de mermelada para realzar el sabor.
El cocimiento al vapor, usando hojas de maíz hidratadas, asegura que los tamales de elote conserven su forma y sabor.

Consejos clave:

  • Hidratar bien las hojas de maíz antes de rellenar para evitar que se rompan durante el armado.
  • No añadir agua a la mezcla de elote para conservar la consistencia cremosa del tamal.

El tamal de elote es un postre o acompañamiento tradicional mexicano, elaborado a base de granos frescos de elote, mantequilla y azúcar, envuelto en hojas de maíz y cocido al vapor.

