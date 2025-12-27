Tamales de elote fáciles: receta exprés en licuadora con seis ingredientes

El tamal de elote es uno de los grandes protagonistas de la cocina mexicana gracias a su sabor dulce, la textura suave y su aroma a maíz fresco.
Además, su preparación sencilla permite disfrutar de un postre o acompañamiento que recuerda la infancia y las reuniones familiares.
Sus múltiples versiones tienen un origen que se remonta a la época azteca. En aquel entonces, el maíz era un elemento central de la dieta y la cultura, y los tamales servían como platillo ritual, adaptándose con el paso del tiempo a los gustos dulces y salados.
Tamal de elote con 6 ingredientes
La receta de tamal de elote utiliza solo seis ingredientes principales y permite obtener tamales suaves, ligeramente dulces y con el grano de maíz como protagonista.
Durante el proceso se emplea técnicas tradicionales, como el uso de hojas de maíz hidratadas y la cocción al vapor, que garantizan un resultado auténtico y delicioso.
Tiempo de preparación
- Preparación: 25 minutos
- Cocción al vapor: 40 minutos
- Reposo: 5 minutos
- Tiempo total: 1 hora y 10 minutos
Ingredientes
- Seis elotes tiernos (con hojas)
- Un cuarto de taza de mantequilla (a temperatura ambiente)
- Un cuarto de taza de azúcar
- Una cucharadita de polvo para hornear
- Un cuarto de cucharadita de sal
- Doce hojas de maíz (remojadas en agua caliente)
Cómo hacer tamal de elote, paso a paso
- Retirar cuidadosamente las hojas de los elotes procurando no romperlas y reservarlas en agua caliente hasta que se hidraten y sean flexibles.
- Desgranar los elotes utilizando un cuchillo afilado y colocar los granos en un recipiente.
- Licuar los granos de elote hasta obtener una pasta gruesa, sin añadir agua extra.
- En un tazón, batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
- Incorporar la pasta de elote, el polvo para hornear y la sal a la mezcla de mantequilla y azúcar. Mezclar hasta lograr una masa uniforme.
- Tomar una hoja de maíz hidratada y colocar dos cucharadas de la masa en el centro. Doblar los lados hacia el centro y luego la parte inferior hacia arriba, formando un paquete.
- Repetir el proceso con el resto de la masa y las hojas.
- Colocar los tamales en una vaporera, acomodándolos de manera vertical con las aberturas hacia arriba y cubriéndolos con hojas sobrantes.
- Cocinar al vapor durante unos 40 minutos o hasta que la masa se desprenda fácilmente de la hoja. Evitar abrir la tapa de la vaporera durante la cocción para no interrumpir el vapor.
- Dejar reposar los tamales cinco minutos antes de servirlos calientes. Asegurarse de que los tamales se enfríen ligeramente para que mantengan su forma.
- Se pueden acompañar con crema, queso fresco o una cucharadita de mermelada para realzar el sabor.
Consejos clave:
- Hidratar bien las hojas de maíz antes de rellenar para evitar que se rompan durante el armado.
- No añadir agua a la mezcla de elote para conservar la consistencia cremosa del tamal.
El tamal de elote es un postre o acompañamiento tradicional mexicano, elaborado a base de granos frescos de elote, mantequilla y azúcar, envuelto en hojas de maíz y cocido al vapor.