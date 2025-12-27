Año Nuevo, finanzas nuevas: así puedes empezar a ahorrar y hacer crecer tu dinero en 2026

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de propósitos personales, y entre los más frecuentes se encuentra mejorar la relación con el dinero

Con la llegada del Año Nuevo, miles de personas se plantean reorganizar sus finanzas. Sin embargo, uno de los errores más comunes es pensar que ahorrar significa únicamente guardar dinero.

De acuerdo con la CONDUSEF, el ahorro efectivo comienza con objetivos claros, un presupuesto bien definido y el uso de instrumentos financieros que generen rendimientos.

El primer paso es establecer metas financieras concretas. No es lo mismo ahorrar “por si acaso” que hacerlo con un objetivo definido, como crear un fondo de emergencia, pagar deudas, viajar, comprar una vivienda o preparar el retiro. Tener una meta clara permite medir avances y mantener la motivación durante el año.

Presupuesto y disciplina: la base de unas finanzas sanas

Uno de los consejos centrales de la CONDUSEF es elaborar un presupuesto mensual. Una de las fórmulas más difundidas es la regla 50/30/20, que propone destinar el ingreso neto de la siguiente manera:

50 por ciento a necesidades básicas

30 por ciento a gastos personales o prescindibles

20 por ciento al ahorro e inversión

Especialistas advierten que ahorrar no significa solo guardar dinero, sino planificar con objetivos claros, elaborar un presupuesto y utilizar instrumentos financieros que permitan generar rendimientos, de acuerdo con la CONDUSEF

Este esquema no solo ayuda a tener mayor control del dinero, sino que también permite detectar fugas de gasto. En ese sentido, reducir consumos innecesarios resulta clave.

Aplicar estrategias como la “regla de los 7 días” —esperar antes de realizar compras no esenciales— puede marcar una diferencia significativa al final del mes.

Ahorrar no basta: invertir para ganarle a la inflación

Guardar el dinero en casa o en una cuenta sin rendimientos provoca que pierda valor con el tiempo debido a la inflación. Por ello, la CONDUSEF recomienda invertir de manera inteligente, eligiendo instrumentos que ofrezcan rendimientos reales positivos.

Antes de invertir, es fundamental conocer el perfil de inversionista, que se define a partir de la tolerancia al riesgo, el plazo de inversión y los objetivos financieros.

Existen opciones de renta fija, como bonos gubernamentales, así como alternativas de renta variable, como fondos de inversión, cada una con distintos niveles de riesgo.

Para facilitar la toma de decisiones, la CONDUSEF pone a disposición un simulador de ahorro, que permite comparar cómo puede crecer el dinero en un año según el monto ahorrado y el instrumento elegido. Esta herramienta ayuda a visualizar los beneficios de invertir frente a simplemente guardar el dinero.

Pensar desde hoy en el retiro

Otro punto clave dentro de los propósitos financieros de 2026 es el ahorro para el retiro. Especialmente para trabajadores independientes o personas sin aportaciones constantes, contar con una cuenta individual puede marcar la diferencia en el futuro. En este rubro, la CONSAR orienta sobre las opciones disponibles dentro del sistema de ahorro para el retiro.

Educación financiera, el propósito que sostiene a los demás

Las autoridades coinciden en que ningún plan de ahorro es sostenible sin educación financiera. Informarse, comparar opciones y entender los productos financieros permite tomar decisiones más seguras.

La CONDUSEF ofrece recursos gratuitos, publicaciones y cursos que buscan fortalecer las capacidades financieras de la población.

En 2026, transformar el propósito de ahorrar en una acción concreta implica planificación, constancia y acceso a información confiable. Con disciplina y herramientas adecuadas, el inicio del Año Nuevo puede convertirse en el punto de partida para unas finanzas personales más sólidas y sostenibles.