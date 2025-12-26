México

Dólar sigue sin recuperarse frente al peso al cierre de la semana navideña

Pese a los movimientos del Rally Navideño, el billete verde se aleja de la barrera de los 18 pesos mexicanos por unidad, confirmando su mal momento frente a la moneda nacional

Guardar
La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,88 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,28% frente al valor de la sesión previa, cuando se situó en 17,93 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 0,83%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 12,81%.

Si comparamos el dato con jornadas previas, encadenó dos fechas seguidas en caída. La cifra de la volatilidad fue de 3,93%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (9,02%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo previsible en fechas recientes.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Los primeros informes indican que los artefactos fueron lanzados con drones

Reportan ataque con explosivos en

Gobierno anuncia construcción de hospital y plantas de agua potable ante contaminación del Río Sonora

Las acciones federales anunciadas forman parte del Plan de Justicia para Cananea

Gobierno anuncia construcción de hospital

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Arabia Saudita será testigo de una noche samurái o azteca este 27 de diciembre

David Picasso vs Naoya Inoue:

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 26 de diciembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del ambiente en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Prime Video México: Estas son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan ataque con explosivos en

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Prime Video México: Estas son

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Lupita D’Alessio acusa a productora de Ari Borovoy de deberle dinero a su hijo Ernesto

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

Hermana de Yolanda Andrade responde a las acusaciones sobre haber privado de su libertad a la conductora

Andrea Legarreta presume festejo de Navidad junto a su ex Erik Rubín y su supuesto nuevo novio

DEPORTES

David Picasso vs Naoya Inoue:

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Valerie Vargas refuerza a las Rayadas para el Clausura 2026

El Clásico Looney Tunes llega al futbol mexicano: estos son los equipos que lo protagonizarán

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano