Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 26 de diciembre

Si piensas cruzar de forma terrestre –ya sea andando o con un automóvil– de Tijuana, en Baja California, a San Diego, California, en Estados Unidos, o viceversa, aquí te decimos cuánto tiempo tardarás en hacerlo.
Es importante conocerlo porque se trata de la frontera más transitada del mundo por que lo que el tiempo de cruce puede cambiar de un momento a otro.
Aquí está el estado actual de las garitas fronterizas de OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este viernes 26 de diciembre.
En vivo: cómo está la línea en Tijuana
Garita San Ysidro
Tiempo de espera por automóvil:
General
5 líneas abiertas
1:20 horas
Sentri
9 líneas abiertas
24 minutos
ReadyLane
12 líneas abiertas
1:04 horas
Tiempo de espera caminando:
General
20 líneas abiertas
48 minutos
ReadyLane
1 línea abierta
8 minutos
Garita Otay Mesa
Tiempo de espera por automóvil:
General
3 líneas abiertas
48 minutos
Sentri
3 líneas abiertas
16 minutos
ReadyLane
4 líneas abiertas
48 minutos
Tiempo de espera caminando:
General
5 líneas abiertas
24 minutos
Garita Chaparral
Tiempo de espera caminando:
General
4 líneas abiertas
8 minutos
ReadyLane
1 línea abierta
Sin demora
Los horarios de las garitas de Tijuana
Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.
Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:
Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.
Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.
En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.
Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.
En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.