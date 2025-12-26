México

Bridgerton temporada 4: secretos, máscaras, un amor imposible y la fecha de estreno oficial en México

El regreso a la alta sociedad londinense está marcado por misterios, una sirvienta en la mira de Benedict y un calendario de estrenos imperdible

La exitosa serie Bridgerton está lista para regresar y revolucionar el universo del romance de época. En esta cuarta entrega, la trama se sumerge en el misterio, los cuentos de hadas y las tensiones sociales que han convertido a la franquicia en un fenómeno mundial.

Con el lema “Bajo la máscara, todo es posible”, el drama promete una de sus temporadas más audaces, con el bohemio Benedict Bridgerton al frente de una historia donde las apariencias y los secretos pueden costar el amor verdadero.

Un baile de máscaras que lo cambiará todo

En esta ocasión, la alta sociedad londinense se prepara para el evento más esperado: el baile de máscaras organizado por Lady Violet Bridgerton. El segundo hijo de la familia, Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, se resiste a las presiones familiares para encontrar esposa. Todo cambia cuando conoce a una misteriosa dama enmascarada vestida de plata, quien lo deja fascinado y lo impulsa a desafiar las reglas sociales.

La identidad de la Dama de Plata es el gran enigma. Con la ayuda de su hermana Eloise, Benedict inicia una búsqueda en la élite, sin sospechar que su verdadero interés recae en Sophie Baek, una ingeniosa sirvienta que trabaja para Lady Araminta Gun.

La doble vida de Sophie, quien también es la misteriosa dama del baile, pone a prueba los límites del deseo y la rigidez de las clases sociales.

¿Qué esperar de la cuarta temporada?

La temporada 4 de Bridgerton retoma el espíritu de los cuentos de hadas, pero lo traslada a un mundo donde las diferencias de clase y las expectativas familiares parecen insuperables.

Benedict se enfrenta a un dilema: “¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad?” Estos interrogantes marcan el tono del drama, donde las pasiones ocultas y las alianzas inesperadas son moneda corriente.

El viaje de Benedict está inspirado por los matrimonios de sus hermanos. Francesca vive una nueva etapa junto a John Stirling, mientras Colin y Penélope enfrentan desafíos inéditos ahora que la columnista de chismes se encuentra bajo la mirada pública. La serie explora cómo estos vínculos influyen en las decisiones de Benedict y en el destino de Sophie.

El fenómeno global

Desde su estreno en 2020, Bridgerton ha cautivado a millones de espectadores y ha marcado tendencia en temas de moda, música y cultura digital. Cada temporada se ubica en el Top 10 de las más vistas, consolidando a la franquicia como un referente del romance contemporáneo.

La precuela La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton también ha dejado huella, dando cuenta de la amplitud del universo creado por Shondaland y Jess Brownell.

La serie ha creado un fandom global, especialmente entre el público que busca historias de amor fuera de lo convencional. Los memes, la decoración inspirada en la serie y la pasión por los personajes demuestran el impacto de Bridgerton en la cultura pop.

¿Cuándo se estrena Bridgerton 4 en México?

La temporada 4 de Bridgerton tendrá un estreno especial dividido en dos partes. La parte 1 (que consta de los primeros cuatro episodios) estará disponible el 29 de enero de 2026, mientras que la parte 2 (los cuatro episodios restantes) llegará el 26 de febrero de 2026.

Además, el 14 de enero de 2026 se celebrará un baile de máscaras en París, con alfombra roja y transmisión en vivo en Tudum, donde se podrá ver el primer episodio y entrevistas exclusivas con el elenco.

La exitosa serie de Netflix ya tiene fecha de estreno en México Crédito: Netflix

