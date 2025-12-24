Cuál será el horario de museos en CDMX el 24 y 25 de diciembre

Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En el marco de las celebraciones de diciembre,los horarios de los principales museos de la Ciudad de México experimentarán modificaciones relevantes para quienes deseen visitarlos.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que el próximo24 de diciembre, todos los espacios que integran su red de museos abrirán únicamente entre las 10:00 y las 14:00 horas, sin importar su horario habitual.

El día 25 de diciembre, en cambio, permanecerán cerrados.

Palacio de Bellas Artes

Nacional de Arquitectura

Nacional de Arte (MUNAL)

De Arte Moderno

Tamayo

Mural Diego Rivera

Nacional de San Carlos

Nacional de la Estampa

De Arte Carrillo Gil

Además de otros sitios, como:

Casa Estudio Frida Kahlo y Diego Rivera

Galería José María Velasco

Salón de la Plástica Mexicana

Laboratorio de Arte Alameda

A través de su canal oficial, el INBAL precisó que “con motivo de las fiestas decembrinas, este 24 de diciembre los recintos de la Red de Museos INBAL abrirán sus puertas de 10 a 14 h”. Asimismo, la institución subrayó que el 25 de diciembre se mantendrán cerrados todos sus museos.

La Secretaría de Cultura y el propio INBAL invitaron al público a aprovechar la oportunidad de visitar las exposiciones disponibles en esos horarios especiales, recordando que estos espacios albergan piezas representativas de la historia y el arte nacionales, tanto en su vertiente antigua como moderna.

El aviso, compartido también en redes sociales de la institución, remarca que “los recintos de la Red de Museos INBAL ofrecen una oportunidad única para disfrutar de sus exposiciones durante las fiestas decembrinas”

Horarios transporte público CDMX

La movilidad en Ciudad de Méxicodurante las celebraciones deNavidad tendrá ajustes en los horarios de los principales sistemas de transporte público.

Para los días 24 y 25 de diciembre de 2025, los servicios de Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero modificarán sus operaciones con el objetivo de facilitar los traslados familiares y responder a la demanda específica de estas fechas.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el 24 de diciembre el servicio se ofrecerá de las 05:00 a las 23:00, con los últimos trenes partiendo de las terminales a las 22:30.

Esta modificación implica que el cierre ocurrirá una hora antes de lo habitual. Para el 25 de diciembre, el Metro funcionará con su horario de día festivo, abriendo a las 07:00y concluyendo a las 24:00 (medianoche).

RTP

24 de diciembre de las 05:00 a las 00:00 horas

25 de diciembre de las 07:00 a las 00:00 horas

Trolebús

24 de diciembre de las 05:00 a las 22:00 horas

25 de diciembre de las 06:00 a las 23:30 horas

Cablebús

24 de diciembre de las 5:00 a las 22:00 horas

25 de diciembre de las 07:00 a las 23 horas

Tren Ligero

24 de diciembre de las 05:00 a las 22:30 horas 25 de diciembre de las 07:00 a las 23:30 horas