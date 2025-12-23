Senado realizará sesiones extraordinarias para analizar ingreso de Navy SEAL´s de EEUU a México

Crédito: Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión alista la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República, programado para el martes 13 de enero de 2026, después de recibir solicitudes del Ejecutivo Federal que requieren autorización del Poder Legislativo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, remitió una solicitud al Senado para obtener el visto bueno sobre el ingreso temporal de elementos de los Navy SEALs y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, así como la salida de contingentes de la Armada de México, con la finalidad de participar en un programa conjunto de adiestramiento con la Secretaría de Marina (Semar) previsto para enero.

Convocatoria oficial y calendario legislativo

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó a través de sus redes sociales que el miércoles 7 de enero presentará ante la Comisión Permanente una propuesta para convocar al periodo extraordinario el 13 de enero de 2026.

El propósito de la sesión será atender específicamente las solicitudes enviadas por el Ejecutivo Federal respecto al movimiento de tropas.

¿Qué se discutirá?

El tema principal será la autorización para que fuerzas extranjeras ingresen a México y para que personal de la Armada nacional salga del país con fines de capacitación conjunta, cuestiones que, por mandato constitucional, requieren la aprobación del Senado.

Este proceso adquiere importancia porque, en el receso legislativo, la Comisión Permanente actúa como órgano deliberativo y puede enviar iniciativas del Ejecutivo a las comisiones correspondientes, aunque no tiene la facultad de aprobar directamente asuntos que competen solo al Senado, como el permiso para movimientos de tropas.

Acciones de las fuerzas armadas en territorio

De ser aprobada la iniciativa de Sheinbaum, la fuerza Armada de México participará en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales” en Camp Sheilby, Mississippi, Estados Unidos del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

De acuerdo con el Senado de la República, 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales son quienes viajaran al vecino del Norte con equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones.

Su salida del país, se realizaría en la aeronave militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 “Hércules”, la cual estaría despegando el 18 de enero del 2026 desde el Aeropuerto Internacional de Toluca hasta Mississippi, su regreso sería el 13 de marzo de 2026.

Acciones de las fuerzas armadas en territorios estadounidenses

De ser aprobada la propuesta presentada por Claudia Sheinbaum, la Fuerza Armada de México estaría participando en el evento titulado Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales, programado para realizarse en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

Según información del Senado de la República, un total de 60 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales viajarán a territorio estadounidense, portando equipo táctico y armamento orgánico, aunque sin municiones.

El traslado de estos efectivos se efectuaría a bordo de una aeronave militar C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con despegue previsto para el 18 de enero de 2026 desde el Aeropuerto Internacional de Toluca y su regreso programado para el 13 de marzo del mismo año.

Fuerzas estadounidenses en México: ¿Qué harán?

Paralelamente, se contempla el ingreso a territorio mexicano de personal de Navy SEAL’s y del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, quienes participarán en el evento denominado Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

Esta actividad se desarrollará en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina en Champotón, Campeche; y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche. El evento constará de cuatro fases y se llevará a cabo entre el 19 de enero y el 15 de abril de 2026.