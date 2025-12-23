“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables de la televisión que acompañó las navidades mexicanas hace décadas

La llegada de la televisión a cada hogar transformó la manera de vivir las fiestas en México (Gemini)

Las fiestas decembrinas en México quedaron tatuadas en la memoria de millones a través de melodías, relatos radiofónicos y transmisiones familiares que sólo se podían disfrutar en determinados horarios.

Los programas navideños de la radio y la televisión transformaron la rutina, llenando de magia noches frías, cenas compartidas y mañanas frente a la pantalla.

Testimonios recabados por Infobae México muestran cómo las familias tejían recuerdos inolvidables alrededor de las voces y las imágenes precursoras del entretenimiento nacional.

La llegada del televisor marcó un antes y un después en muchos hogares. No todos tenían acceso a este aparato, y cuando al fin llegaba, se volvía el centro de acuerdo y negociación para las noches festivas.

Una televisión para todos, entre acordes y cuentos

Guadalupe Diego Martínez recuerda con claridad la emoción de la primera televisión en casa.

“La tele que llegaba fue como algo nuevo, novedoso y se veía en familia. Solo elegíamos a veces un programa para que todos estuvieran de acuerdo”, compartió la entrevistada.

Entre los recuerdos destaca uno de los animados preferidos: “Pato Aventuras”, que tenía episodios de Navidad que reunían a todos en la sala.

En un testimonio paralelo, Elvia Olguín Carrillo relató la experiencia de crecer en un pueblo donde la televisión apenas se alcanzaba por medio de una repetidora.

“Solamente me acuerdo que veíamos el programa de Tío Gamboín. Y ya a las doce de la noche se acababa la repetición”, contó.

Estas historias resaltan la importancia de la convivencia familiar dictada por lo que el aparato lograba mostrar y por la puntualidad ineludible de aquellas transmisiones, que no podían pausar ni repetir.

Una Navidad en blanco y negro

Zulema González revive una tradición que se volvió parte sustancial del ambiente navideño: la película en blanco y negro sobre Santa Claus, cuya historia, aunque fragmentaria en su memoria, permanece asociada a largos inviernos y risas familiares.

“Siempre pasaban una película en blanco y negro, no recuerdo el nombre, y era de un Santa Claus bien chistosa”, relató a Infobae México.

Entre las opciones infantiles, Cachirulo ocupa un lugar destacado:

“Veía mucho yo y me gustaba… donde contaban cuentos infantiles y ese es el que nos ponía mi mamá”.

La llegada de la televisión de bulbos, la espera para que calentara y la fragilidad de la antena formaron parte de la experiencia navideña.

“Tenías que esperar a que prendiera. Si se movía la antena, ya no se veía o se veía en rayas”, narró González.

Estos detalles definen una época en la que el acceso a la pantalla no era constante; la programación navideña se vivía como un evento irrepetible.

Entre desfiles, televisión al revés y costumbres familiares

No todos los recuerdos están marcados por la emoción.

Eliazú Falcón recordó el tradicional Desfile de las Rosas como el evento que marcaba la llegada de Año Nuevo en su hogar, fiel reflejo de una rutina repetida.

Los programas infantiles crearon tradiciones que sobreviven en los recuerdos de quienes crecieron en décadas pasadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cada año era despertarse y ver el desfile de las rosas. Al principio era bonito, después creo que me aburría…”, compartió con honestidad.

La primera televisión, de gran tamaño y pantalla peculiar, también destaca en su memoria:

“Recuerdo que era una tele que era grande, pero que había que como voltearla porque se veía al revés. Nos teníamos que acostar como para verla bien”, relató entre risas y asombro.

Estos testimonios muestran cómo la televisión y la radio transformaron la dinámica familiar, imponiendo horarios y generando rutinas navideñas llenas de contenido nacional, con historias y voces que marcaron a quienes vivieron su infancia décadas atrás.