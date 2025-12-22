Estos son los temas que están de moda hoy en Apple México

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

La canción de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la primera posición.

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

En segundo lugar, continúa BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny.

3. TU SANCHO

Fuerza Regida

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Fuerza Regida. Quizás por esto es que TU SANCHO debuta en el ranking directamente en la tercera posición.

4. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo, interpretado por Fuerza Regida, se mantiene en el cuarto lugar de la lista.

5. DtMF

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. ANSIEDAD

Fuerza Regida

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada ANSIEDAD, debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. PIÉNSALO

Junior H

Lo más nuevo de Junior H, PIÉNSALO, entra directamente a la séptima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

8. gervonta

Peso Pluma

gervonta de Peso Pluma se mantiene en octavo lugar.

9. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) de El Bogueto va en descenso: ya llega a la novena posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

10. EXCESOS

Fuerza Regida

EXCESOS se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Fuerza Regida está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.