México

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 19 de diciembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Tris entrega miles de pesos
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los números ganadores de todos los sorteos de Tris han sido revelados por Pronósticos para la Asistencia Pública, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35288

Resultado: 36770

Tris Extra

Sorteo: 35290

Resultado: 44244

Tris De las Siete

Sorteo: 35291

Resultado: 88581

Tris Clásico

Sorteo: 35292

Resultado: 06739

De lunes a domingo, cinco veces al día, se dan a conocer los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los ganadoresde los sorteos de
Los ganadoresde los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Entre Antuna, Córdova y ahora Marcelo Flores: Pumas define sus opciones de refuerzo para 2026

El club universitario consideraría al joven futbolista como la opción más viable debido a las complicaciones que podrían presentar los otros dos jugadores

Entre Antuna, Córdova y ahora

Lotería Nacional lanza colección de billetes sobre momentos históricos del futbol mexicano

Rumbo al Mundial 2026, el Gobierno Federal y la Ciudad de México presentaron el Álbum Retro integrado por 20 diseños diferentes

Lotería Nacional lanza colección de

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

Los oficiales atendían un reporte en las inmediaciones del panteón municipal cuando ocurrió el estallido

Atacan con explosivos a policías

Plan Marina: activan vigilancia y rescate en destinos turísticos del 19 de diciembre al 9 de enero, en esto consiste

El Operación Salvavidas Invierno 2025 se aplicará en las playas mexicanas de mayor afluencia durante las vacaciones decembrinas

Plan Marina: activan vigilancia y

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar que será la primera Navidad sin su papá

Durante una transmisión especial, la conductora abrió su corazón sobre cómo vivirá estas fechas sin sus seres queridos

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan con explosivos a policías

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana, Michoacán: había 3 camiones tipo monstruo

Capturan en Quintana Roo a sujeto buscado por la DEA

Niegan amparo a Hernán Bermúdez Requena contra prisión preventiva, permanecerá en el Altiplano

Quién es el “Delta 1”, jefe de sicarios de Los Deltas del CJNG recapturado por tercera ocasión en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar que será la primera Navidad sin su papá

Yolanda Andrade comparte emotivo video de su hospitalización: “La vida es sólo un rato”

Nodal y Ángela Aguilar presumen su millonaria casa pese a rumores de la violinista Esmeralda Camacho

Aarón Mercury gana Las Estrellas Bailan en Hoy y sus seguidoras lanzan dardo para La Casa de los Famosos México

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix México para disfrutar el fin de semana

DEPORTES

Entre Antuna, Córdova y ahora

Entre Antuna, Córdova y ahora Marcelo Flores: Pumas define sus opciones de refuerzo para 2026

Reportan que Nicolás Fonseca podría salir del Club León para jugar en el Inter de Miami

Santiago Giménez fue operado con éxito: este fue el mensaje que envió sobre su futuro

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal