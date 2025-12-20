México

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Guardar
El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante de México, el aeropuerto pública el estatus en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM actualiza en vivo
AICM actualiza en vivo el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: VB1120

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:35

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4460

Destino: Villahermo

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1100

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:30

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4100

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:06

Estatus: Demorado

Vuelo: Y45805

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:45

Estado: Demorado

Vuelo: Y49750

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1130

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 14:30

Estado: Cancelado

Vuelo: AA505

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 14:50

Estado: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:45

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

CFE impulsa la Secuencia III de Puerto Peñasco para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional

El desarrollo de esta central fotovoltaica incorpora tecnología de última generación y almacenamiento eficiente

CFE impulsa la Secuencia III

Accidente: la serie de suspenso que arrasa en Netflix México este fin de semana

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Accidente: la serie de suspenso

Las 5 frutas con menos nutrientes que te puedes saltar en la comida

Estos alimentos pueden ser reemplazados sin desbalancear la dieta

Las 5 frutas con menos

Hacienda presenta el Plan Anual de Financiamiento 2026, prevé menor endeudamiento público

La política aplicada seguirá cimentada bajo cinco ejes, entre ellos la sostenibilidad de la deuda pública

Hacienda presenta el Plan Anual

Ventanilla Agraria digital ofrece atención híbrida para ejidatarios y comuneros

La nueva herramienta en línea permite a los usuarios gestionar solicitudes relacionadas con el sector agrario desde cualquier lugar

Ventanilla Agraria digital ofrece atención
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es el “Delta 1”,

Quién es el “Delta 1”, jefe de sicarios de Los Deltas del CJNG recapturado por tercera ocasión en Jalisco

The New York Times destacó gestión de Harfuch en materia de seguridad y cooperación con EEUU

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Cae “La Araña”, dueño de taller ligado a multihomicidio de una familia michoacana en Guadalajara

Genaro García Luna apela sentencia de EEUU en su contra: su defensa acusa irregularidades en juicio

ENTRETENIMIENTO

Accidente: la serie de suspenso

Accidente: la serie de suspenso que arrasa en Netflix México este fin de semana

Productora de Hoy pone fin a los rumores de su salida de Televisa con emotivo video

Las películas de Netflix en México para engancharse este día

Cómo verás a Marco Antonio Solís desde cada sección del Estadio GNP Seguros de CDMX

Las películas más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Santiago Giménez fue operado con

Santiago Giménez fue operado con éxito: este fue el mensaje que envió sobre su futuro

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal

Aficionado suplica a Ángel Sepúlveda no ser como Chicharito tras su llegada a Chivas

Shocker pasó de ser 1000% guapo al 0% cabello: así perdió su melena en el 63 aniversario de la Arena Naucalpan