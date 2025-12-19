México

Así está la calidad del aire de la CDMX este 19 de diciembre

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Guardar
La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir a la calle, revisa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del aire, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 05:00 horas de la calidad del aire de este 19 de diciembre para la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno capitalino señaló que la calidad del aire es “Aceptable” este viernes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Moderado” para los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a los rayos del sol.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Aceptable

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Aceptable

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Sin datos o en mantenimiento

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

Las recomendaciones por la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

Identificada con el color verde, el índice más bajo es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay alza en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Christian Nodal y las mujeres con las que ha sido vinculado desde su matrimonio con Ángela Aguilar

Rumores recientes sobre una posible relación con una violinista de su grupo se suman a la lista de escándalos que han mantenido la atención sobre el matrimonio

Christian Nodal y las mujeres

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Cuál es el precio de la gasolina en Jalisco este 19 de diciembre

El costo de los combustibles cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Cuál es el precio de

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Este es el precio de la gasolina en Ciudad de México para el 19 de diciembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días los precios de las gasolinas en México

Este es el precio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recapturan a “Delta 1″, líder

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

“El Guacho”, yerno de “El Mencho”, es la personificación de la arrogancia de los cárteles, según autoridades de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y las mujeres

Christian Nodal y las mujeres con las que ha sido vinculado desde su matrimonio con Ángela Aguilar

Cazzu agota boletos en los mismos recintos donde Ángela Aguilar no llenó su gira en EEUU

‘Otro como tú’ de Cazzu: letra completa y frases que apuntarían a Nodal y Ángela Aguilar

She Lea Thole se corona como ganador de la segunda temporada de Acaronada: El Desafío

Demanda de Nodal contra Cazzu ya fue admitida por juez: la cantante será notificada en 2026

DEPORTES

Necaxa presenta a Aquiles Zamora,

Necaxa presenta a Aquiles Zamora, su primer refuerzo para el Clausura 2026

Turco Mohamed dará entrevista a TUDN tras pelea con David Faitelson y exigir su despido

Eddy Reynoso opina sobre la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Seguir trabajando”

Cruz Azul se despide de manera oficial de Ángel Sepúlveda: “Gracias por tanto”

Chivas anuncia el regreso de Ángel Sepúlveda como refuerzo para el Clausura 2026