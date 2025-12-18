Pronostican heladas y temperaturas bajo cero en México este jueves 18 de diciembre

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.

Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Pronóstico del tiempo para este 18 de diciembre

El pronóstico anuncia chubascos, vientos intensos y heladas en varias regiones del país. (Cuartoscuro)

Canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país y la península de Yucatán, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en las mencionadas regiones, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en:

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará sobre el noreste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionando rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Asimismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Pronóstico meteorológico en la República Mexicana. (SMN)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Oaxaca

Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas)

Tabasco

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Tamaulipas

Hidalgo

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis)

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Michoacán

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura:

Costa occidental de Baja California

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

El ambiente frío a muy frío predominará en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas de varias entidades. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sonora (sur)

Sinaloa (norte)

Guerrero

Oaxaca

Chiapas (istmo)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Baja California Sur

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Campeche

Yucatán

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes en zonas serranas de:

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.