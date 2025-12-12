La Granja VIP EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 12 de diciembre

En una reciente entrevista con Grupo Fórmula, la famosa detalló: “Para mí fue más de lo que buscaba avanzar, no fue para un ‘no llegué a la semifinal de La Granja VIP o a la final’ (...) pasé momentos duros, acá no, ni mi sentido del humor me salvó, pensé que no iba a aguantar”.
Asimismo, destacó que pese a haber perdido quedó satisfecha con su participación.
“Quería participar porque me encantan los retos, buscaba hacer cosas fuera de lo común en mi carrera, me gusta, pero el experimento social fue muy rudo, trajo aprendizajes, eso sí, pero no más, estuvo muy fuerte,sentí un alivio cuando salí de ahí“.
Este viernes los granjeros tendrán que enfrentarse una vez más al día de traición, por lo que la placa de nominados podría dar un giro radical.