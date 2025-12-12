México

Alejandro Moreno critica a la 4T por no celebrar entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado: “Su lucha es espejo de la nuestra”

El priista comparó a Venezuela con México, al acusar que hay persecución política y “sumisión al crimen organizado”

Alejandro Moreno criticó que Morena
Alejandro Moreno criticó que Morena no se posicionara sobre la entrega del Premio Nobel a María Corina Machado. | X- Alejandro Moreno

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó que Morena no se haya posicionado entorno a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, exlegisldora y líder de la oposición en Venezuela.

En su cuenta de X, Moreno Cárdenas celebró que Corina Machado fue galardonada, considerando que esto “no es una casualidad”, calificándolo como “un golpe directo a las narcodictaduras terroristas y comunistas”.

“Es un repudio frontal a los regímenes criminales que se sostienen a base de represión y alianzas con el crimen organizado. Ese premio es para quienes enfrentamos a los gobiernos del terror. Para quienes no nos arrodillamos ante el poder del crimen. Para quienes denunciamos, con nombre y apellido, a las narcodictaduras terroristas y comunistas de América Latina”, escribió en la red social.

El legislador priista comparó la situación política de Venezuela con la de México, al acusar que “aquí también hay persecución política” y “sumisión al crimen organizado”.

“Aquí también el gobierno está podrido hasta el fondo. Por eso festejamos el reconocimiento a María Corina Machado. Porque representa el coraje, la resistencia, la verdad. Porque su lucha es espejo de la nuestra. Porque su voz incomoda a los tiranos, como la nuestra incomoda al régimen de Morena”, puntualizó.

Concluyó que la disputa política en la región queda dividida entre quienes promueven valores democráticos y quienes gobiernan con apoyo del miedo y la violencia.

“La batalla está clara: de un lado, quienes luchamos por la paz, la libertad y la justicia; del otro, los que gobiernan con miedo, violencia y complicidad con el crimen organizado”, finalizó.

En otro mensaje difundido el miércoles pasado, Alejandro Moreno subrayó el significado político y simbólico de la llegada de María Corina Machado a Oslo, así como del reconocimiento otorgado por el Premio Nobel de la Paz.

El dirigente calificó la ceremonia y entrega del galardón como “un grito de libertad que el mundo entero escucha”, y planteó que el caso venezolano refleja una resistencia sostenida frente a lo que denominó una narco-dictadura orientada a sofocar la voluntad popular.

Para el líder priista, el evento trasciende el contexto venezolano y se convierte en un llamado a la comunidad internacional ante los riesgos asociados al avance de regímenes autoritarios en distintas latitudes.

“La llegada de @MariaCorinaYA a Oslo y el Nobel de la Paz recibido en su nombre son un grito de libertad que el mundo entero escucha. Venezuela resiste ante una narcodictadura que ha querido aplastar la voluntad de su pueblo. Pero no están solos.

“Cada país donde se impone un régimen autoritario, es una alarma para el mundo entero. En México lo sabemos bien: la democracia no se entrega, se defiende con coraje. Aquí también enfrentamos una lucha contra quienes quieren doblegar instituciones, callar voces y someter al pueblo. ¡La causa es una sola! La libertad de nuestros pueblos frente a los regímenes que quieren controlarlo todo", escribió.

