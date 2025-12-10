La Granja VIP en vivo: los granjeros se desvelan para ver el nacimiento del becerro de Jacinta

Al margen de los acontecimientos dentro de la granja, en X —antes Twitter— la audiencia del reality piden que Ricardo Casares se quede como crítico de base.
El presentador de Venga la Alegría dejó un buen sabor de boca luego de tener un acalorado intercambio de ideas con Flor Rubio la noche del martes.
El cansancio venció a los granjeros, quienes se mantienen en sus camas a pesar de ser hora de iniciar con sus labores.
Finalmente llegó el día: Jacinta tuvo a su becerro. La madrugada de este miércoles, Alfredo Adame —el Capataz esta semana— fue despertado por el gallo para asistir en el parto de “Jacinta”.
Luego de horas de espera, los granjeros pudieron atestiguar el nacimiento de una becerrita. Fans del programa que siguieron la transmisión en vivo, sugirieron nombres para la nueva integrante de la granja, uno de ellos, “Golden”, dado que su nacimiento coincidió con la semana de Adame como Capataz.