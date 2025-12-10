México

La Granja VIP en vivo: los granjeros se desvelan para ver el nacimiento del becerro de Jacinta

Sigue el minuto a minuto del reality show de TV Azteca en su novena semana

Guardar
14:48 hsHoy

Al margen de los acontecimientos dentro de la granja, en X —antes Twitter— la audiencia del reality piden que Ricardo Casares se quede como crítico de base.

El presentador de Venga la Alegría dejó un buen sabor de boca luego de tener un acalorado intercambio de ideas con Flor Rubio la noche del martes.

13:34 hsHoy

El cansancio venció a los granjeros, quienes se mantienen en sus camas a pesar de ser hora de iniciar con sus labores.

13:13 hsHoy

Finalmente llegó el día: Jacinta tuvo a su becerro. La madrugada de este miércoles, Alfredo Adame —el Capataz esta semana— fue despertado por el gallo para asistir en el parto de “Jacinta”.

Luego de horas de espera, los granjeros pudieron atestiguar el nacimiento de una becerrita. Fans del programa que siguieron la transmisión en vivo, sugirieron nombres para la nueva integrante de la granja, uno de ellos, “Golden”, dado que su nacimiento coincidió con la semana de Adame como Capataz.

La vaca "Jacinta" parió durante
La vaca "Jacinta" parió durante la madrugada de este miércoles. (La Granja VIP / Facebook)

Temas Relacionados

La Granja VIPLa Granja VIP 2025TV Azteca24/7Alfredo Adamemexico-entretenimiento

Últimas noticias

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 10 de diciembre

La moneda canadiense cambia su valor constantemente en el mercado de divisas

Tipo de cambio dólar canadiense

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

El actor destacó que la decisión se dio en buenos términos y que el cariño sigue presente pese a la separación

Lalo España anuncia su separación

Adiós a las reprogramaciones: Liga MX presenta su calendario 2026 con ajustes relevantes

El torneo mexicano definió un calendario compacto para el Clausura 2026, condicionado por la Champions Cup y sin el formato de Play-In

Adiós a las reprogramaciones: Liga

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes pueden registrarse hoy miércoles 10 de diciembre en los Módulos del Bienestar?

El registro nacional al nuevo apoyo federal dirigido a mujeres de 60 a 64 años continúa hasta el viernes

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes pueden

Crème brûlée de cajeta y nuez: un clásico francés con corazón mexicano que te conquistará

Si buscas un postre sofisticado y fácil para cerrar tu cena de fiestas, esta receta es la indicada

Crème brûlée de cajeta y

ÚLTIMAS NOTICIAS

El tenso cruce de L-Gante

El tenso cruce de L-Gante con un panelista en vivo por el conflicto con Maxi El Brother: “Te abusaste de la situación”

Paramount dijo que la empresa china Tencent retiró su parte de la oferta por Warner Bros para evitar reparos de seguridad

Teatro Colón 2026: Marianela Nuñez, estrenos mundiales de Strasnoy y Santaolalla, y el regreso de la Filarmónica de Berlín

El puerto HDMI de tu televisor puede estar espiándote y sabe lo que ves: así se puede desactivar

Reforma laboral: el agregado de último momento en el proyecto que le pone límites a Hugo Moyano

INFOBAE AMÉRICA

El consumo de agua contaminada

El consumo de agua contaminada multiplicaría la mortalidad infantil

Paramount dijo que la empresa china Tencent retiró su parte de la oferta por Warner Bros para evitar reparos de seguridad

La impactante ovación que recibió Ana Corina Sosa al recibir el premio Nobel de la Paz para su madre, María Corina Machado

La hija mayor de David Grohl debuta en la música con sus primeros sencillos

La concentración de riqueza en la era digital: el 0,001% más rico ya triplica el patrimonio de la mitad del planeta

DEPORTES

Los tres motivos que condicionan

Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors

La respuesta de la número 1 del mundo Aryna Sabalenka ante la pregunta sobre la presencia de tenistas trans en el circuito

La escabrosa trama del acoso de un millonario a una figura del Liverpool que terminó con una condena judicial

El accidente que protagonizó Jack Doohan en su primer día en la Súper Fórmula de Japón tras su salida de Alpine

Egipto e Irán critican el partido del “Orgullo” del Mundial planeado en Seattle