México

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso

El permiso es indispensable para que los mexiquenses puedan circular de manera legal con su automóvil

La licencia de conducir en
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

La Licencia de Conducir figura entre los documentos esenciales para que los ciudadanos del Estado de México puedan circular legalmente en sus vehículos.

Durante la presente semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México habilitó distintas unidades móviles, lo que permite agilizar y simplificar la obtención del permiso para los interesados.

Esta estrategia busca atender la creciente demanda y descentralizar el servicio, con el fin de que los habitantes de diferentes regiones tengan la posibilidad de realizar el trámite sin viajar grandes distancias.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

La atención en las sedes se ofrecerá de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:30 horas, y los sábados de 9:00 a 12:30 horas, conforme al horario del centro de México.

En Zinacantepec, el servicio estará disponible del 10 al 12 de diciembre en Jardín Constitución 101, Colonia Centro, C.P. 51350, frente a la Presidencia. Ecatepec contará con el módulo el 11 y 12 de diciembre, en avenida Insurgentes esquina Paseo Las Américas, Manzana 138, Lote 1, dentro del Conjunto Urbano Las Américas, C.P. 55076.

En Hueypoxtla, Polotitlán, Timilpan y Tultitlán, las unidades acudirán los días 9 y 10 de diciembre. Las ubicaciones serán: Calle Plaza Principal sin número, Colonia Centro, C.P. 55670, frente al Palacio Municipal, para Hueypoxtla; Portal Hidalgo 7, Manzana 002, C.P. 54200, frente al Palacio Municipal, en Polotitlán; Manzana 001, Colonia Centro, C.P. 50500, frente al Palacio Municipal, en Timilpan; y Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, C.P. 54900, frente al Palacio Municipal, para Tultitlán.

Unidades móviles esta semana en
Unidades móviles esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Las sedes de Tecámac, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl ofrecerán servicios por más días. En Tecámac, estará disponible del 8 al 12 de diciembre, en Bosque de los Eucaliptos esquina Calle Bosque de las Caobas, Manzana 007, Colonia Héroes de Tecámac, C.P. 55764, al interior de la Unidad Deportiva Cedros Los Héroes Tecámac. El módulo para Cuautitlán Izcalli se mantendrá del 8 al 13 de diciembre, en Hacienda de Sierra Vieja 2, Colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, en el estacionamiento de Outlets Punta Norte. Por último, en Nezahualcóyotl, la atención se extenderá del 8 al 13 de diciembre, en avenida General Lázaro Cárdenas sin número, Colonia Rey Neza, C.P. 57809, en el estacionamiento Estadio Neza 86.

Unidades móviles esta semana en
Unidades móviles esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

¿Qué documentos debo llevar para tramitar la la licencia de conducir en el Edomex?

El comprobante de pago de derechosintegra la lista de requisitos, y los conductores tienen la opción de obtener elFormato Universal de Pagotanto enhttps://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/como mediante el portal de Servicios al Contribuyente de laSecretaría de Finanzas del Estado de México. Se solicita elCertificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias(SNDIF) y, en el caso de quienes gestionen la licencia tipo C, también elCertificado Estándar de Competencias EEC1631. Además, es obligatorio haber superado el examen de conocimientos.

Dentro de la documentación imprescindible se encuentran el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP), una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio.

Conoce dónde estarán las unidades
Conoce dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@SEMOV_Edomex)

Costos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Asimismo, la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México informó los costos para tramitar la licencia de conducir.

  • Automovilista “A”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1,712 pesos.

  • Motociclista “C”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1, 712 pesos.

  • Chofer de Servicio Particular “E”

1 año - $942 pesos | 2 años - $1, 256 pesos | 3 años - $1, 675 pesos | 4 años - $2, 232 pesos.

  • Permiso Provisional “B”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos

  • Permiso Provisional “A”

1 año - $3,420 pesos.

  • Duplicado

1 año - $ 486 pesos.

  • Constancia

1 año - $ 109 pesos.

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.

