México

Sorteo del Buen Fin: el SAT publicará lista de ganadores el lunes 8 de diciembre

En esta edición 2025 participaron más de 35 mil comercios y se alcanzó una derrama económica superior a 94 mil millones de pesos

Guardar
El SAT se mantuvo alerta
El SAT se mantuvo alerta para evitar fraudes. FOTO: Archivo

La lista de ganadores del Sorteo El Buen Fin 2025, organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estará disponible a partir del 8 de diciembre en el minisitio oficial del sorteo, accesible desde el Portal del SAT.

Con esta acción se marca el cierre de una edición que, según datos oficiales, superó ampliamente las expectativas tanto en participación como en impacto económico, consolidando a El Buen Fin como un motor clave para la economía formal en México.

Entre los datos más destacados del evento, la administradora general de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, informó que en esta edición participaron más de 35 mil comercios y se alcanzó una derrama económica superior a 94 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 21% respecto a 2024.

El gasto promedio por familia
El gasto promedio por familia en el Buen Fin 2025 en el Edomex será de alrededor de 5 mil pesos (Sedeco Edomex)

Así le fue a las empresas y comercios durante El Buen fin 2025

Hernández Xoxotla precisó que seis de cada diez empresas registraron un incremento en sus ventas de hasta 30% durante El Buen Fin 2025, lo que confirma el papel del programa en el impulso directo a los negocios formales, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Sorteo El Buen Fin 2025 distribuye una bolsa total de 500 millones de pesos en premios. Para las personas consumidoras, se otorgarán 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos, además de un premio mayor de 250 mil pesos, sumando un total de 400 millones de pesos destinados a tarjetahabientes ganadores.

En el caso de los comercios, se entregarán 4 mil 987 premios de 20 mil pesos y un premio mayor de 260 mil pesos, lo que representa 100 millones de pesos en incentivos para establecimientos participantes.

El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, encabezó el evento y destacó que durante El Buen Fin se realizaron más de 59 millones de transacciones, resultado de la colaboración entre el Gobierno de México, la iniciativa privada y las personas compradoras.

Martínez Dagnino subrayó que los recursos del sorteo no provienen del SAT, empresas ni bancos, sino de un estímulo fiscal otorgado por el gobierno federal mediante decreto, con el objetivo de reconocer el compromiso de las empresas con la formalidad y el respeto a los derechos de los consumidores.

El funcionario enfatizó la importancia de que las familias mexicanas accedan a productos y servicios a precios justos para mejorar su calidad de vida.

Datos del Buen Fin 2025

  • Se registraron 215 mil comercios en El Buen Fin 2025.
  • 60% de la actividad correspondió a negocios minoristas, 16% a mayoristas, 14% al turismo y 11% a negocios locales y familiares.
  • 68% de consumidores desean agregar un día más al evento.
  • Profeco desplegó más de mil servidores públicos y atendió 311 inconformidades, con 92.9% de conciliación.
  • Supervisaron precios de más de 55 mil productos.
  • 36% de los consumidores pagaron electrónicamente.
  • Más de 70% de los comercios reportaron resultados satisfactorios en ventas.

Temas Relacionados

SATBuen Fin 2025Economíamexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

El experto en seguridad y crimen organizado, David Saucedo, explicó a Infobae México la importancia de este lugar para el crimen organizado

Cuáles son los cárteles que

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Aún hay registros para recibir más de 8 mil pesos?

La iniciativa abrió una nueva convocatoria desde el pasado 1 de diciembre

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

La nueva Estrategia de Seguridad de EE UU: el regreso de la Doctrina Monroe en pleno siglo XXI

La securitización ocurre cuando un Estado declara que un fenómeno —como la migración, el narcotráfico o incluso la influencia extranjera— constituye una “amenaza existencial” que justifica medidas extraordinarias fuera de la política normal

La nueva Estrategia de Seguridad

México emite deuda por 26 mil millones de pesos para cerrar 2025

Esta operación, que contó con una demanda total de 48 mil 12 millones de pesos, equivalente a 1.83 veces el monto colocado

México emite deuda por 26

Carla Peña fue asfixiada en su casa: ofrecen 500 mil pesos para detener a exfuncionario federal ligado a su feminicidio

Fernando Llanos Gutiérrez cuenta con una orden de aprehensión desde 2019 por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven cuando ella se encontraba en su departamento de la alcaldía Álvaro Obregón

Carla Peña fue asfixiada en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles son los cárteles que

Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

Carla Peña fue asfixiada en su casa: ofrecen 500 mil pesos para detener a exfuncionario federal ligado a su feminicidio

Suman 3 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué a Eduardo Manzano

¿Por qué a Eduardo Manzano se le conocía como “El Polivoz”?

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

Así quería ser recordado Eduardo Manzano “El Polivoz” tras su muerte

Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

DEPORTES

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL