Sorteo del Buen Fin: el SAT publicará lista de ganadores el lunes 8 de diciembre

El SAT se mantuvo alerta para evitar fraudes. FOTO: Archivo

La lista de ganadores del Sorteo El Buen Fin 2025, organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estará disponible a partir del 8 de diciembre en el minisitio oficial del sorteo, accesible desde el Portal del SAT.

Con esta acción se marca el cierre de una edición que, según datos oficiales, superó ampliamente las expectativas tanto en participación como en impacto económico, consolidando a El Buen Fin como un motor clave para la economía formal en México.

Entre los datos más destacados del evento, la administradora general de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, informó que en esta edición participaron más de 35 mil comercios y se alcanzó una derrama económica superior a 94 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 21% respecto a 2024.

El gasto promedio por familia en el Buen Fin 2025 en el Edomex será de alrededor de 5 mil pesos (Sedeco Edomex)

Así le fue a las empresas y comercios durante El Buen fin 2025

Hernández Xoxotla precisó que seis de cada diez empresas registraron un incremento en sus ventas de hasta 30% durante El Buen Fin 2025, lo que confirma el papel del programa en el impulso directo a los negocios formales, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Sorteo El Buen Fin 2025 distribuye una bolsa total de 500 millones de pesos en premios. Para las personas consumidoras, se otorgarán 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos, además de un premio mayor de 250 mil pesos, sumando un total de 400 millones de pesos destinados a tarjetahabientes ganadores.

En el caso de los comercios, se entregarán 4 mil 987 premios de 20 mil pesos y un premio mayor de 260 mil pesos, lo que representa 100 millones de pesos en incentivos para establecimientos participantes.

El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, encabezó el evento y destacó que durante El Buen Fin se realizaron más de 59 millones de transacciones, resultado de la colaboración entre el Gobierno de México, la iniciativa privada y las personas compradoras.

Martínez Dagnino subrayó que los recursos del sorteo no provienen del SAT, empresas ni bancos, sino de un estímulo fiscal otorgado por el gobierno federal mediante decreto, con el objetivo de reconocer el compromiso de las empresas con la formalidad y el respeto a los derechos de los consumidores.

El funcionario enfatizó la importancia de que las familias mexicanas accedan a productos y servicios a precios justos para mejorar su calidad de vida.

Datos del Buen Fin 2025

Se registraron 215 mil comercios en El Buen Fin 2025.

60% de la actividad correspondió a negocios minoristas, 16% a mayoristas, 14% al turismo y 11% a negocios locales y familiares.

68% de consumidores desean agregar un día más al evento.

Profeco desplegó más de mil servidores públicos y atendió 311 inconformidades, con 92.9% de conciliación.

Supervisaron precios de más de 55 mil productos.

36% de los consumidores pagaron electrónicamente.

Más de 70% de los comercios reportaron resultados satisfactorios en ventas.