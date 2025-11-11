Murió hermano de Kenia López Rabadán, Congreso le expresa condolencias

Legisladores de todos los partidos mandan pésame a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Crédito: X: @keniaLopezr / Ig: @kenialopezr

José Bricio López Rabadán, hermano de la diputada federal y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, falleció este domingo a causa de un aneurisma cerebral que se le presentó el pasado miércoles.

La noticia fue confirmada por la propia legisladora a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje en homenaje a su hermano, a quien describió como “su inspiración para dedicarse al servicio público”.

En su publicación, la diputada panista relató que José Bricio inició su carrera en el gobierno federal en 1995, sin influencias ni recomendaciones, y que a lo largo de su trayectoria llegó a ocupar el cargo de Director General Adjunto en distintas dependencias, entre ellas la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy antecedente de la Secretaría de la Función Pública.

Kenia López da a conocer el fallecimiento de su hermano. Crédito: X: @keniaLopezr

López Rabadán recordó que su hermano se caracterizó por su honestidad y compromiso con la función pública, resistiendo presiones y rechazos a sobornos. “Vivió y partió en la justa medianía”, expresó.

“Pepe fue un buen ser humano, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano y un buen servidor público”, escribió. Su mensaje concluyó con una despedida personal: “Ve con Mamá y Rikis. Te amo y te voy a extrañar mucho, hermano”.

Tras darse a conocer la noticia, la Cámara de Diputados publicó una esquela en la que expresó sus condolencias y solidaridad con Kenia López Rabadán.

Comunicado de la Cámara de Diputados sobre la muerte del hermano de Kenia López Rabadán. Crédito: X @Mx_Diputados

Diversos legisladores y legisladoras de distintas fuerzas políticas, incluyendo al PAN, Morena, PRI, manifestaron públicamente su apoyo y pesar por la pérdida de la diputada.

Lo que se sabe de José Bricio López Rabadán

José Bricio López Rabadán fue licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se desempeñó como servidor público durante tres décadas.

Entre 2019 y 2024 trabajó en el Senado de la República.

Hermano de Kenia López Rabadán, José Bricio. Crédito: X @kenialopezr

En marzo de este año, su nombre cobró relevancia pública cuando, durante un debate radiofónico, las legisladoras Kenia López y Andrea Chávez se señalaron mutuamente por presunto nepotismo.

En ese momento, López Rabadán defendió la trayectoria de su hermano asegurando que había trabajado en la administración pública por méritos propios y que “vivía en la justa medianía”.

Actualmente, Kenia López Rabadán ocupa la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cargo que asumió en septiembre de 2025, tras haber sido senadora de 2018 a 2024 y diputada constituyente de la Ciudad de México en 2016.

El fallecimiento de José Bricio López Rabadán generó muestras de respeto y solidaridad en el espectro político, Kenia López se despidió recalcando su vocación de servicio y su papel dentro del sector público federal.