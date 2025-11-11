México

¿Cuándo entran en vigor las nuevas fotomultas y sanciones para automovilistas en Edomex?

Se ajusta el Reglamento de Tránsito para fortalecer la seguridad vial sin aumentar multas

Guardar
Se actualizó el Reglamento de
Se actualizó el Reglamento de Tránsito 2025 en el Edomex (Gob. Edomex)

Con el objetivo de prevenir accidentes, salvar vidas y garantizar una movilidad segura y ordenada para todos los usuarios de la vía pública, el Gobierno del Estado de México anunció la actualización del Reglamento de Tránsito, el cual entrará en vigor el próximo 25 de noviembre.

La reforma incorpora nuevas disposiciones orientadas a proteger especialmente a peatones, ciclistas, motociclistas y a la niñez mexiquense, bajo el principio de “primero la seguridad”.

La medida busca reducir la incidencia de siniestros viales y otorgar mayor certeza jurídica a la ciudadanía mediante reglas claras, sanciones proporcionales y mecanismos de vigilancia más precisos. Con estos ajustes, la administración estatal plantea una movilidad más incluyente y el uso equitativo del espacio público.

Modificaciones en el reglamento de tránsito

Autos verificación reglamento de tránsito
Autos verificación reglamento de tránsito 2025 Edomex multas sanciones (Jorge Contreras/Infobae México)

Entre las novedades, el Reglamento establece que los carriles confinados y ciclovías serán de uso exclusivo de transporte público autorizado y ciclistas, por lo que queda estrictamente prohibido circular, girar, detenerse o maniobrar en ellos.

Asimismo, se obliga a los conductores a ceder el paso a peatones y ciclistas en cruceros e incorporaciones, reforzando la prioridad del usuario más vulnerable.

En el caso de motociclistas, se dispone que únicamente podrán conducir mayores de edad con licencia vigente y certificación expedida por la Secretaría de Movilidad.

Se mantiene la obligatoriedad del casco certificado, con vigencia no mayor a cinco años, y se prohíbe transportar a menores que no puedan sujetarse adecuadamente. También se restringe el rebase a maniobras por el carril izquierdo y se impide llevar objetos que comprometan el equilibrio o la visibilidad.

No habrá multas fijas

Autos verificación reglamento de tránsito
Autos verificación reglamento de tránsito 2025 Edomex multas sanciones (Jorge Contreras/Infobae México)

Otro de los ajustes centrales es la eliminación de multas fijas: ahora las sanciones se determinarán según la reincidencia.

Quienes no cuenten con adeudos recibirán el monto mínimo; quienes acumulen dos o tres infracciones, un rango medio; y los reincidentes con cuatro o más, el límite superior, sin que se incremente el tope vigente.

Solo las Agentes de Tránsito podrán imponer infracciones, mientras que la vigilancia del cumplimiento corresponderá a los Agentes de Vialidad.

En cuanto a las infracciones inteligentes, estas solo serán válidas en carriles confinados y ciclovías, siempre con señalización clara, calibración de equipos y pleno derecho de audiencia. Además, parte de la recaudación generada por invadir dichos carriles se destinará a infraestructura peatonal y ciclista.

El gobierno mexiquense destacó que estas adecuaciones permitirán fortalecer la seguridad vial y la convivencia en las calles, con acciones orientadas a proteger la vida y la integridad de quienes transitan diariamente por el Estado de México.

Temas Relacionados

Reglamento de TránsitomultassancionesmodificacionesEdomexmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy martes 11 de noviembre: Eleazar Gómez es nominado y Sergio Mayer Mori es sancionado

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

El principal indicador de la BMV inicia la jornada este 10 de noviembre con baja de 0,45%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal indicador de la

Guerrero registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de 4.0

Lolita Cortés reaparece en redes tras abandonar La Granja VIP | Video

La actriz habló sobre su salud mental

Lolita Cortés reaparece en redes

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 11 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de la

Qué se sabe de la fortuna y los bienes de ‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara

Quién es Édgar, hermano de Emma Coronel y cuñado de El Chapo, que busca salir anticipadamente de prisión

Desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán: caso apunta a ‘El 40’, jefe de plaza de Los Chapitos

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

Cuchillos, martillos y desarmadores: autoridades no logran terminar con los decomisos en el penal de Aguaruto

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy martes 11 de noviembre: Eleazar Gómez es nominado y Sergio Mayer Mori es sancionado

Lolita Cortés reaparece en redes tras abandonar La Granja VIP | Video

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

“No se trató de un atentado”: Vanessa Guzmán confirma que balearon su casa en EEUU

Embajada de México en Tailandia mantiene el silencio tras presunto arresto a miembros de la delegación en Miss Universo

DEPORTES

El mensaje que Efraín Juárez

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

Álvaro Fidalgo jugaría con la Selección Mexicana; en esta fecha sería convocado por Javier Aguirre

Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

Perro Bermúdez alista su regreso a TUDN acompañado de estas figuras del periodismo deportivo

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026