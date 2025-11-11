¿Cuándo entran en vigor las nuevas fotomultas y sanciones para automovilistas en Edomex?

Se actualizó el Reglamento de Tránsito 2025 en el Edomex (Gob. Edomex)

Con el objetivo de prevenir accidentes, salvar vidas y garantizar una movilidad segura y ordenada para todos los usuarios de la vía pública, el Gobierno del Estado de México anunció la actualización del Reglamento de Tránsito, el cual entrará en vigor el próximo 25 de noviembre.

La reforma incorpora nuevas disposiciones orientadas a proteger especialmente a peatones, ciclistas, motociclistas y a la niñez mexiquense, bajo el principio de “primero la seguridad”.

La medida busca reducir la incidencia de siniestros viales y otorgar mayor certeza jurídica a la ciudadanía mediante reglas claras, sanciones proporcionales y mecanismos de vigilancia más precisos. Con estos ajustes, la administración estatal plantea una movilidad más incluyente y el uso equitativo del espacio público.

Modificaciones en el reglamento de tránsito

Autos verificación reglamento de tránsito 2025 Edomex multas sanciones (Jorge Contreras/Infobae México)

Entre las novedades, el Reglamento establece que los carriles confinados y ciclovías serán de uso exclusivo de transporte público autorizado y ciclistas, por lo que queda estrictamente prohibido circular, girar, detenerse o maniobrar en ellos.

Asimismo, se obliga a los conductores a ceder el paso a peatones y ciclistas en cruceros e incorporaciones, reforzando la prioridad del usuario más vulnerable.

En el caso de motociclistas, se dispone que únicamente podrán conducir mayores de edad con licencia vigente y certificación expedida por la Secretaría de Movilidad.

Se mantiene la obligatoriedad del casco certificado, con vigencia no mayor a cinco años, y se prohíbe transportar a menores que no puedan sujetarse adecuadamente. También se restringe el rebase a maniobras por el carril izquierdo y se impide llevar objetos que comprometan el equilibrio o la visibilidad.

No habrá multas fijas

Autos verificación reglamento de tránsito 2025 Edomex multas sanciones (Jorge Contreras/Infobae México)

Otro de los ajustes centrales es la eliminación de multas fijas: ahora las sanciones se determinarán según la reincidencia.

Quienes no cuenten con adeudos recibirán el monto mínimo; quienes acumulen dos o tres infracciones, un rango medio; y los reincidentes con cuatro o más, el límite superior, sin que se incremente el tope vigente.

Solo las Agentes de Tránsito podrán imponer infracciones, mientras que la vigilancia del cumplimiento corresponderá a los Agentes de Vialidad.

En cuanto a las infracciones inteligentes, estas solo serán válidas en carriles confinados y ciclovías, siempre con señalización clara, calibración de equipos y pleno derecho de audiencia. Además, parte de la recaudación generada por invadir dichos carriles se destinará a infraestructura peatonal y ciclista.

El gobierno mexiquense destacó que estas adecuaciones permitirán fortalecer la seguridad vial y la convivencia en las calles, con acciones orientadas a proteger la vida y la integridad de quienes transitan diariamente por el Estado de México.