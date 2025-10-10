México

Adulta mayor es bautizada como “Lady Coladera” tras agredir a conductor por estacionarse frente a su casa

El ataque viral generó discusión sobre tolerancia, propiedad pública y convivencia en la CDMX

Por Jesús F. Beltrán

La mujer increpa al conductor
La mujer increpa al conductor mientras lo agrede con una escoba metálica en un video de 20 segundos.

Un video que circula en TikTok y X ha generado indignación y debate en redes sociales, mostrando a una mujer mayor, apodada “Lady Coladera”, atacando con una escoba de metal a un joven que estacionó su vehículo frente a su casa, aunque, según el testimonio del afectado, sin bloquear su entrada.

En las imágenes virales, se observa a la mujer con un suéter rosa increpando al conductor de un vehículo azul, visiblemente alterada, mientras le grita y le reclama por supuestamente obstaculizar su acceso. El joven, sorprendido por la situación, decidió grabar los hechos, ya que solo buscaba estacionar su automóvil sin imaginar que su acción derivaría en un acto de agresión.

Durante la confrontación, la mujer justificó su actitud afirmando:“Quiero limpiar la coladera que está en la entrada de mi casa, justo enfrente de mi puerta, pero usted me lo impide al obstruirla y no dejarme quitar la basura”.

El clip fue compartido en
El clip fue compartido en todas las redes sociales, generando miles de memes.

Sin embargo, usuarios de redes sociales cuestionaron sus argumentos, señalando que el drenaje, al encontrarse en la vía pública, no puede considerarse propiedad privada y, por tanto, el joven no estaba impidiendo ninguna acción legítima.

Al no obtener respuesta del conductor, la mujer perdió la calma y lo agredió con una escoba metálica de jardín, mientras profería insultos. En el video de aproximadamente 20 segundos, se le escucha decir: “No esté chingando, pendejo, eh. No se meta conmigo”. A pesar del ataque, el joven optó por no responder y continuó grabando la escena.

El video ha desatado un intenso debate en redes. Algunos usuarios criticaron la agresividad de la mujer y cuestionaron la necesidad de recurrir a la violencia por un asunto menor, calificando la acción como un exceso injustificado. Otros, sin embargo, sugirieron que el conductor podría haber mostrado mayor empatía o movido su vehículo para evitar el conflicto.

Un video en TikTok muestra a una mujer atacando con una escoba metálica a un joven por estacionarse frente a su casa. Crédito: Redes sociales

Por ahora, se desconoce si habrá algún procedimiento legal derivado de este incidente. Mientras tanto, el video sigue circulando y acumulando comentarios, memes y debates sobre la conducta ciudadana y la tolerancia en espacios públicos, consolidando a “Lady Coladera” como un fenómeno viral más dentro de la cultura digital mexicana.

Lady ColaderaCDMXviralpeleaadulto mayorredes socialesmexico-virales

