¿No sabes qué ver? Estas son las series más populares en HBO Max México que no te puedes perder este fin de semana

"And Just Like That", serie derivada de "Sex And The City" (HBO)

Las preferencias de los usuarios en las plataformas de streaming siguen cambiando, y HBO Max se ha convertido en uno de los servicios con mayor presencia en México. Gracias a su mezcla de producciones originales y contenido internacional, la productora cinematográfica ha logrado posicionar varias series entre las más vistas del país.

Durante las últimas semanas, ciertas series han logrado destacarse no solo por su calidad de producción, sino también por el impacto que han generado en redes sociales, foros y conversaciones cotidianas. Ya sea por sus tramas adictivas, giros inesperados o actuaciones destacadas, estas producciones han escalado rápidamente en los rankings de popularidad dentro del país. La combinación de historias potentes y estrategias de lanzamiento inteligentes ha sido clave para su éxito.

A continuación, te presentamos el top 10 de las series más vistas hoy 8 de agosto en HBO Max. Esta lista refleja el comportamiento más reciente de los usuarios y permite identificar qué propuestas están marcando tendencia en el servicio de streaming.

Las series 10 más vistas en HBO Max México

La bioserie de Roberto Gómez Bolaños se estrenará el 5 de junio de 2025 YT: Max Latinoamérica

Chespirito: Sin querer queriendo

Esta es la de Chespirito. Prepárate una torta de jamón y déjate llevar por el humor, el corazón y el legado de la leyenda que creó a El Chavo del 8.

La Edad Dorada

La tercera temporada de La Edad Dorada se estrenará en HBO Max el próximo 22 de junio. (Netflix Latinoamérica) Crédito: Netflix Latinoamérica

Al morir su padre, la joven Marian Brook se muda a Nueva York, una ciudad al borde de la modernidad, donde lo viejo y lo nuevo chocan.

Rick and Morty

Este programa enseña a respetar a los mayores, aún si se trata de un alcohólico peligroso, que vive una realidad paralela y que es tu propio abuelo.

Bahar

Tras recuperarse de una grave enfermedad, la ama de casa y madre Bahar decide completar la residencia médica que abandonó 20 años atrás.

And Just Like That…

La temporada 3 sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis), Seema (Sarita Choudhury) y LTW (Nicole Ari Parker) mientras enfrentan la compleja realidad de la vida, el amor, el sexo y la amistad en sus 50 años en la ciudad de Nueva York. Crédito: (HBO Max)

¡Es verano en la ciudad! Acompaña a Carrie, Miranda, Charlotte, Seema y LTW mientras navegan por la vida, el amor, el sexo y la amistad en Nueva York.

Los Asesinatos de la Tienda de Yogur

Docuserie de HBO que ahonda en los asesinatos de cuatro chicas en una tienda de yogur de Texas y las décadas de lucha por justicia.

Masterchef Celebrity Generaciones México

Veinte celebridades mexicanas se enfrentan por el título de MasterChef en una competencia repleta de sabores, emociones e invitados de lujo.

Frieren: Beyond Journey’s End

Tras la derrota del Rey Demonio, Frieren inicia un viaje para entender a los humanos y honrar a sus viejos compañeros.

Twisted Metal

Adaptación del videojuego donde un forastero atraviesa una tierra postapocalíptica para entregar un misterioso paquete a cambio de una vida mejor.

Legado Salvaje

Narrado por Alfonso Herrera, conoce historias asombrosas de dedicación, ingenio y sacrificio mientras el mundo animal embarca en el mayor de todos los desafíos: la paternidad.

Más sobre el catálogo de HBO Max

HBO Max está retirando algunas de sus series clásicas de animación. (Max)

HBO Max es una plataforma de streaming que reúne series y películas tanto de HBO, Warner Bros, el mundo de DC, Cartoon Network y contenido original (Max Originals) que ofrece a sus suscriptores más de 13 mil horas de entretenimiento.

En diciembre de 2010 lo que comenzó como un canal de televisión contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena por cable más importante de ese país.

Luego comenzó su expansión a otros países pero ahora como plataforma de streaming, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones. Actualmente la plataforma cuenta con más de 95 millones de suscriptores.

Algunos de los títulos de originales de HBO y Max Originals que han dado mucho de qué hablar son The Last Of Us, Succesion, Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Euphoria, The Idol y Game of Thrones, entre otras.

La empresa también tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

A diferencia de sus competidoras como Disney+ o Netflix, en HBO Max no hay límite de registros en dispositivos, aunque sí limita la reproducción simultánea a tres dispositivos y la creación de perfil es de máximo cinco por usuario.