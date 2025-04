La controversial actriz por la que Miroslava Montemayor salió en video de División Minúscula cuando tenía 16 años

Miroslava recordó con nostalgia cómo fue ese primer paso en su carrera de actriz. (Jovani Pérez)

Miroslava Montemayor, la conductora y presentadora regiomontana, ha captado la atención del público en los últimos meses por su carisma y presencia en las transmisiones de TNT Sports, donde se ha destacado en la cobertura de la Champions League y la Premier League. Además de su indiscutible talento en el ámbito deportivo, en los últimos días volvió a ser tendencia luego de que se hiciera popular su incursión como actriz en un video musical de la banda División Minúscula.

Desde hace algunos años, la oriunda de Nuevo León se ha ganado el reconocimiento por su estilo y carisma, convirtiéndose en una figura que ilumina la pantalla cada vez que aparece. No obstante, su camino hacia la fama no comenzó en el mundo del deporte, pues su carrera multifacética abarca desde la actuación hasta el modelaje, pasando por su participación en certámenes de belleza.

Miroslava Montemayor en el video oficial de la canción "Sognare" de División Minúscula. (Youtube.com)

Aunque su rostro es hoy familiar para los fanáticos del fútbol, hay una faceta de su vida que ha resurgido y ha generado gran interés entre sus seguidores: su participación como protagonista del videoclip del emblemático tema Sognare de División Minúscula, un clásico del rock mexicano de los 2000′s.

A través de las redes sociales, comenzó a circular la pregunta retórica sobre, ¿A qué edad te enteraste que Miroslava Montemayor aparece en el video de Sognare? A raíz de ello, la host contó que el papel protagónico de dicho video iba a ser para Martha Higareda, pero la actriz no pudo y generó que la banda hiciera un casting, en dónde ella salió seleccionada.

“Si has visto este video (Sognare), te cuento que yo soy la modelo a mis 16 años. Martha Higareda iba a ser la modelo de ese video, pero por alguna razón ella no pudo grabarlo y entonces, el grupo decidió hacer un casting. En el casting me pidieron que actuara un poquito como loca. Cuando la mujer está bailando en su cuarto, le tocan y le entregan un paquete, ella a partir de que vio esa fotografía, se vuelve loca [...] por eso en todo el video, yo traigo ese marco conmigo.”

Miroslava contó la manera en que llegó al video de Sognare de División Minúscula. Crédito: Tiktok/@miroslavamontemayor

El videoclip de Sognare, lanzado en 2007, se ha consolidado como uno de los videos musicales más recordados en la historia del rock mexicano. En la publicación de Montemayor, menciona las locaciones que se usaron para el video oficial de la canción, así como algunas anécdotas que vivió durante el rodaje.

“El video se grabó en Monterrey, Nuevo León, en una casa del Obispado, que era el exterior del “Hospital Psiquiátrico”; mientras que el interior fue en una estación de ferrocarriles que estaba abandonada, pero que se adaptó para poder grabar. Hacía mucho frío y yo solo traía la blusa blanca con la que salgo; fueron dos días de grabación pero no me enfermé y pues fue el único video musical que hice”, sentenció la comentarista regiomontana.

La comentarista regiomontana ha ido ganando fama gracias a su incursión en los medios deportivos durante los últimos años. (Instagram/Miroslava Montemayor)