¿Quién es la máscara?: Qué famosos fueron eliminados esta semana

Los personajes desenmascarados de esta semana sorprendieron a la audiencia con su gran talento. (YouTube ¿Quién es la máscara?)

Desde hace unas semanas, las eliminaciones en ¿Quién es la máscara? son dobles. Por lo que este domingo 8 de diciembre, nuevamente dos famosos fueron desenmascarados. Los personajes que dijeron adiós a la audiencia fueron: Pepe Nador y Venustiano.

Alex de la Madrid, reconocido actor, fue el primer participante en ser eliminado de la competencia. En esta edición, de la Madrid asumió el personaje de Pepe Nador, una de las máscaras que más duraron en el programa. Carlos Rivera habría sido el que juntó todas las piezas y adivinó de quién se trataba, pues han sido compañeros en vrios proyectos.

“Es que trabajé con él y tenemos muhcos amigos en común. Así como tú dices... a veces sientes que hay algo. Qué apdre que estuviera aquí, él tiene una carrera... ha hecho de todo. Qué padre que se divirtió”, explicó Rivera.

“Con las pistas, y dije a ver: ‘tengo que revisarlas una a una’. Y dijo, no. Yo creo que si es Alex. Le atinamos”.

Carlos Rivera reconoció al actor Alexa de la Madrid por su trayectoria. (Captura de pantalla ¿Quién es la máscara?)

Por su parte, Alex agradeció a los conductores e investigadores por todo lo vivido en el show. “Gracias a ustedes por la generosidad, por ser un programa tan lindo que te llena de tanto. Entré aquí con miedos, con claustrofobia y se volvió un parque de diversiones”, comentó el actor.

Después le llegó el momento a Edwin Luna, el conocido cantante y líder de la banda La Trakalosa de Monterrey, quien fue revelado como el segundo famoso en ser eliminado del programa de televisión. En esta edición, Luna participó disfrazado de Venustiano, un personaje que mantuvo a la audiencia intrigada hasta el momento de su desenmascaramiento.

“Me voy bien contento por todos los comentarios, me sirvió mucho porque me puse a investigar a todos. Me voy muy contento”, declaró el cantante.

El voalista de la Trakalosa fue el segundo eliminado de la noche. (@eslamascara)

Fue Juanpa Zurita quien relacionó todas las pistas que lanzó Edwin. “Fue lo de ‘Mi otro yo’, cuando empezó a cambiar la personalidad dije, es medio evidente que esa podía ser una pista. Su voz es maravillosa”, explicó Juanpa.

Para la ronda donde los investigadores pusieron a prueba su memoria y unieron las piezas que revelarían la identidad del personaje, tuvieron una invitada especial. Karime Pindter acompañó a los conductores y también lanzó su veredicto sobre el misterioso cantante detrás de la máscara de Venustiano. No obstante, la exparticipante de La Casa de los Famosos México 2 no descubrió la identidad de Venustiano.

Personajes que continúan en ¿Quién es la Máscara? 2024

Cacahuate Enchilado

Freddie Verdury

Huesito Peligroso

Ranastacia

Robotso

Tutupótama